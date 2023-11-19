Резцова о Кубке МЛКБ: «Когда я ехала сюда, я не имела цель выиграть деньги. Это был просто тренировочный старт»

Биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от первого Кубка МЛКБ.

Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. заняла 10-е место в масс-старте и третье в гонке преследования.

– В первой гонке я немного недооценила себя. Поговорили с тренерами, что надо начать спокойнее и «пощупать» свой организм. Когда вчера пошла на последний круг, поняла, что я и напряглась, ха-ха.

Вчера было боязно за стрельбу, боялась немного. Сегодня уже настраивалась по‑другому. Считаю, что выложилась сильнее, поэтому не допустила глупых ошибок.

Вчера я бежала будто в первый раз в своей жизни, ха-ха. После долгого перерыва сложно было собраться.

– Сокращение отставания в гонке преследования тоже свою роль сыграло?

– Разумеется, повысился интерес, когда две минуты стали одной, что уж там говорить. Думаю, что это правильное решение. Всем было интереснее бороться, – сказала Резцова.

– Какое впечатление оставил Кубок МЛКБ?

– Мне кажется, что было мало ажиотажа до турнира. Может быть, чуть раньше нужно было об этом сообщить. В плане организации все было достойно, все было на высшем уровне. В Ханты‑Мансийске вообще редко проблемы с организацией.

Призовые тоже играли свою роль в приезде спортсменов, поэтому народ приехал сюда заряженным. Если это будет еще продолжаться и дальше, то это хороший стимул бежать.

– Что бы ты сказала тем, кто отказался и не поехал?

– Это выбор каждого. Я понимаю, что кто‑то готовится к основным стартам, у кого‑то в планах важнее Кубок России или чемпионат России, поэтому ничего такого в этом нет.

Когда я ехала сюда, я не имела цель выиграть деньги. Это был просто тренировочный старт, у других, наверное, нет. Каждый для себя решает, с каких гонок ему начинать, – добавила биатлонистка.