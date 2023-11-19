Резцова о Кубке МЛКБ: «Когда я ехала сюда, я не имела цель выиграть деньги. Это был просто тренировочный старт»

Теги сборная России жен Кристина Резцова деньги Международная лига клубного биатлона Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова поделилась впечатлениями от первого Кубка МЛКБ.

Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. Резцова заняла 10-е место в масс-старте и третье в гонке преследования.

– В первой гонке я немного недооценила себя. Поговорили с тренерами, что надо начать спокойнее и «пощупать» свой организм. Когда вчера пошла на последний круг, поняла, что я и напряглась, ха-ха.

Вчера было боязно за стрельбу, боялась немного. Сегодня уже настраивалась по‑другому. Считаю, что выложилась сильнее, поэтому не допустила глупых ошибок.

Вчера я бежала будто в первый раз в своей жизни, ха-ха. После долгого перерыва сложно было собраться.

– Сокращение отставания в гонке преследования тоже свою роль сыграло?

– Разумеется, повысился интерес, когда две минуты стали одной, что уж там говорить. Думаю, что это правильное решение. Всем было интереснее бороться, – сказала Резцова.

– Какое впечатление оставил Кубок МЛКБ?

– Мне кажется, что было мало ажиотажа до турнира. Может быть, чуть раньше нужно было об этом сообщить. В плане организации все было достойно, все было на высшем уровне. В Ханты‑Мансийске вообще редко проблемы с организацией.

Призовые тоже играли свою роль в приезде спортсменов, поэтому народ приехал сюда заряженным. Если это будет еще продолжаться и дальше, то это хороший стимул бежать.

– Что бы ты сказала тем, кто отказался и не поехал?

– Это выбор каждого. Я понимаю, что кто‑то готовится к основным стартам, у кого‑то в планах важнее Кубок России или чемпионат России, поэтому ничего такого в этом нет.

Когда я ехала сюда, я не имела цель выиграть деньги. Это был просто тренировочный старт, у других, наверное, нет. Каждый для себя решает, с каких гонок ему начинать, – добавила биатлонистка.

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