Анна Сола: «Осталась неудовлетворенность, что не удалось справиться на ноль. Подходила спокойно, и можно было сделать совсем красивую гонку»

Анна Сола высказалась о победе в гонке преследования на Кубке Лиги клубного биатлона.

«Бежать в одиночестве – это клевое ощущение. Внутри думаешь о стрельбе, чтобы справиться с ней. Поэтому осталась немного неудовлетворенность, что не удалось справиться на ноль, потому что подходила спокойно и можно было сделать совсем красивую гонку.

Я знала, что в хорошей форме для себя, но не знала, в каком состоянии другие девчонки. Поэтому не говорила, что буду сразу на пьедестале.

Я утеплилась до старта, очень хорошо разогрелась, поэтому мне даже жарко было. Для меня была сегодня идеальная погода.

Деньги найдем куда потратить, здорово, что получилось заработать», – сказала в эфире «Матч ТВ».