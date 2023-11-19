Анна Сола: «Осталась неудовлетворенность, что не удалось справиться на ноль. Подходила спокойно, и можно было сделать совсем красивую гонку»

Теги сборная Беларуси жен Анна Сола Матч ТВ Международная лига клубного биатлона Биатлон

Анна Сола высказалась о победе в гонке преследования на Кубке Лиги клубного биатлона.

«Бежать в одиночестве – это клевое ощущение. Внутри думаешь о стрельбе, чтобы справиться с ней. Поэтому осталась немного неудовлетворенность, что не удалось справиться на ноль, потому что подходила спокойно и можно было сделать совсем красивую гонку.

Я знала, что в хорошей форме для себя, но не знала, в каком состоянии другие девчонки. Поэтому не говорила, что буду сразу на пьедестале.

Я утеплилась до старта, очень хорошо разогрелась, поэтому мне даже жарко было. Для меня была сегодня идеальная погода.

Деньги найдем куда потратить, здорово, что получилось заработать», – сказала Сола в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petr
Ответ Comeon!
Анна перфекционист. Тоже чемпионский характер как и у Антона с Динарой. Хорошо стреляешь. Хорошая стрельба плюс хорошая скорость и у россиянок нет шансов. А там и на КМ вернемся.
к пенсии может быть и вернеться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Саратов
Ответ petr
к пенсии может быть и вернеться
у РБ шансов на возвращение существенно больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий