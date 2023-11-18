Александр Логинов: «Моей готовности, естественно, нет. Я не летаю в облаках, чтобы соревноваться и обыграть более молодых спортсменов»

Теги сборная России Александр Логинов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Александр Логинов считает, что пока не набрал форму к соревнованиям.

Сегодня чемпион мира Логинов занял 13-е место в масс-старте Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

– Моей готовности, естественно, нет. Рад, что получилось отработать плюс‑минус нормально на рубежах. Не скажу, что достойный результат для меня, но он по моей готовности. Я не летаю в облаках, чтобы соревноваться и обыграть более молодых спортсменов.

Я прекрасно понимаю: чтобы действительно хорошо выступать, надо было тренироваться без пропусков. Я же полгода не тренировался. Сейчас надо наверстать упущенное и помочь популяризации нашего вида спорта.

– Какие мысли были, когда шел лидером?

– Пропустить кого‑нибудь вперед и сидеть за более сильными.

– Получаешь удовольствие, когда выходишь на дистанцию?

– До поры до времени, ха-ха.

– До какой поры?

– Когда надо было уже терпеть. До финишного круга сегодня было нормально, но затем уже тяжело. Но я прекрасно понимал, что так и будет, – сказал Логинов.

2 комментария

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ОлЬчИк
Даже в такой форме хорошо боролся👍
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Биатлонная зима
Да ладно Саня все правильно сказал
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