Александр Логинов: «Моей готовности, естественно, нет. Я не летаю в облаках, чтобы соревноваться и обыграть более молодых спортсменов»

Александр Логинов считает, что пока не набрал форму к соревнованиям.

Сегодня чемпион мира Логинов занял 13-е место в масс-старте Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

– Моей готовности, естественно, нет. Рад, что получилось отработать плюс‑минус нормально на рубежах. Не скажу, что достойный результат для меня, но он по моей готовности. Я не летаю в облаках, чтобы соревноваться и обыграть более молодых спортсменов.

Я прекрасно понимаю: чтобы действительно хорошо выступать, надо было тренироваться без пропусков. Я же полгода не тренировался. Сейчас надо наверстать упущенное и помочь популяризации нашего вида спорта.

– Какие мысли были, когда шел лидером?

– Пропустить кого‑нибудь вперед и сидеть за более сильными.

– Получаешь удовольствие, когда выходишь на дистанцию?

– До поры до времени, ха-ха.

– До какой поры?

– Когда надо было уже терпеть. До финишного круга сегодня было нормально, но затем уже тяжело. Но я прекрасно понимал, что так и будет, – сказал Логинов.