Бабиков о Лиге клубного биатлона: «Нужно привлекать спонсоров, открывать какие-то новые медиаформаты. Будет более интересно и смотрибельно»

Антон Бабиков ответил на вопрос, что стоит улучшить в Лиге клубного биатлона.

Сегодня в Ханты-Мансийске проходят масс-старты в рамках первого Кубка МЛКБ.

«Чуть заранее проработать график соревнований для того, чтобы люди заранее ориентировались и не было лишних разговоров о том, кто имеет право сюда ехать, кто не имеет.

А в остальном – привлекать спонсоров, делать соревнования чуть более медийными, открывать какие-то новые медиаформаты проведения, что будет более интересно и смотрибельно для потенциальных спонсоров», – сказал чемпион мира по биатлону 2017 года.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!