Бабиков о Лиге клубного биатлона: «Нужно привлекать спонсоров, открывать какие-то новые медиаформаты. Будет более интересно и смотрибельно»

Теги сборная России Антон Бабиков Международная лига клубного биатлона Биатлон

Антон Бабиков ответил на вопрос, что стоит улучшить в Лиге клубного биатлона.

Сегодня в Ханты-Мансийске проходят масс-старты в рамках первого Кубка МЛКБ. 

«Чуть заранее проработать график соревнований для того, чтобы люди заранее ориентировались и не было лишних разговоров о том, кто имеет право сюда ехать, кто не имеет.

А в остальном – привлекать спонсоров, делать соревнования чуть более медийными, открывать какие-то новые медиаформаты проведения, что будет более интересно и смотрибельно для потенциальных спонсоров», – сказал чемпион мира по биатлону 2017 года. 

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Никакого клубного биатлона мы не видели - это лига Индивидуального биатлона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий