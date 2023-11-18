Бабиков о Лиге клубного биатлона: «Нужно привлекать спонсоров, открывать какие-то новые медиаформаты. Будет более интересно и смотрибельно»
Антон Бабиков ответил на вопрос, что стоит улучшить в Лиге клубного биатлона.
Сегодня в Ханты-Мансийске проходят масс-старты в рамках первого Кубка МЛКБ.
«Чуть заранее проработать график соревнований для того, чтобы люди заранее ориентировались и не было лишних разговоров о том, кто имеет право сюда ехать, кто не имеет.
А в остальном – привлекать спонсоров, делать соревнования чуть более медийными, открывать какие-то новые медиаформаты проведения, что будет более интересно и смотрибельно для потенциальных спонсоров», – сказал чемпион мира по биатлону 2017 года.
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