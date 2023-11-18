Васильев о Кубке Лиги клубного биатлона: «Главное, что пришло очень много болельщиков. Даже на чемпионате России их было, может, и поменьше»

Теги сборная России Дмитрий Васильев Международная лига клубного биатлона Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что дебютная гонка Лиги клубного биатлона прошла удачно.

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел мужской масс-старт. Победу одержал Карим Халили.

«Для всех это было первое такое испытание, никто не понимал, получится или нет. Мы теперь не сомневаемся, что все получилось.

Главное, что пришло очень много болельщиков. Даже на чемпионате России болельщиков, может, было и поменьше. Главный вывод сегодня – ребята собрались, борьба была бескомпромиссная и красивая.

Это говорит о том, что ребята целенаправленно готовились, подошли к старту небезразлично. Стоит дальше развивать этот формат. Мне кажется, будущее именно за такими соревнованиями», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

6 комментариев

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Comeon!
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Ахаха, 3,5 человек на трибунах. На чемпионат России их два приходит?
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Bartez1986
очень много? 🗿
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Ekkart
Чето я не увидел там болельщиков. Только снег на скамейках.
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Oleg65
Какие клубы участвовали?
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Viks
Никакие болельщики не окупят эти соревнования. Только бюджетные деньги (замаскированные под Газпром или МатчТВ) спасут это мероприятие.
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Viks
Никакого клубного биатлона мы не видели - это лига Индивидуального биатлона.
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