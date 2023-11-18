Васильев о Кубке Лиги клубного биатлона: «Главное, что пришло очень много болельщиков. Даже на чемпионате России их было, может, и поменьше»

Дмитрий Васильев считает, что дебютная гонка Лиги клубного биатлона прошла удачно.

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел мужской масс-старт. Победу одержал Карим Халили.

«Для всех это было первое такое испытание, никто не понимал, получится или нет. Мы теперь не сомневаемся, что все получилось.

Главное, что пришло очень много болельщиков. Даже на чемпионате России болельщиков, может, было и поменьше. Главный вывод сегодня – ребята собрались, борьба была бескомпромиссная и красивая.

Это говорит о том, что ребята целенаправленно готовились, подошли к старту небезразлично. Стоит дальше развивать этот формат. Мне кажется, будущее именно за такими соревнованиями», – сказал двукратный олимпийский чемпион.