Резцова о Кубке Лиги клубного биатлона: «Будет исключительно как контрольная тренировка. Может, кто-то подводился, но я – нет»

Кристина Резцова призналась, что не готовилась к Кубку Лиги клубного биатлона.

«Старты будут исключительно как контрольные тренировки, потому что ещё нужно будет поднабрать аэробной нагрузки. В принципе, я «скоростить» ещё не начинала, вообще ни одной работы не делала.

Завтра будет первый старт. Будет интересно, какое у меня самочувствие. Конечно, я буду бороться, может быть кто-то подводился к этим стартам, но я — точно нет», – сказала .