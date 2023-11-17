Каплина о Кубке МЛКБ: «Это запланированные контрольные старты. На миллион!»

Биатлонистка Каплина назвала турнир МЛКБ «контрольным стартом на миллион».

18-19 ноября Ханты-Мансийск примет первый PARI Кубок международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с участием российских и белорусских спортсменов. Победители гонок получат по миллиону рублей.

«Мы планировали контрольные старты здесь. А Артем Евгеньевич (Истомин) сказал, что мы их уже давно с мая [проводим]. Так что это запланированные контрольные старты. На миллион!

В принципе, я отношусь к ним позитивно, потому что мы пробежим контрольную, как и планировали, но еще и с призовыми. Будет интересно.

И начинать сезон с масс‑старта – это даже вполне прикольно, потому что посмотрим сразу, кто на что горазд, как кто стреляет, как кто психологически готов. Прикольно будет!» – сказала Елизавета Каплина.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!