Даниил Серохвостов пропустит Кубок МЛКБ из-за болезни

Теги сборная России травмы Даниил Серохвостов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Даниил Серохвостов пропустит Кубок Международной лиги клубного биатлона из-за болезни.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске из-за болезни.

Об этом сообщает «Матч ТВ». 18 ноября спортсмены пробегут масс-старт, 19 ноября – гонку преследования.

В Кубке МЛКБ участвуют российские и белорусские биатлонисты. Победители гонок получат по одному миллиону рублей.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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4 комментария

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Юрий Костыгин
Здоровья Даниилу. Но может взять паузу на сезон и заняться всерьёз здоровьем. Нельзя же старты через один пропускать по болезни.
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Hardy
второй сезон сплошная болезнь
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тоторо
Ответ Юрий Костыгин
Здоровья Даниилу. Но может взять паузу на сезон и заняться всерьёз здоровьем. Нельзя же старты через один пропускать по болезни.
психосоматика это. в сезоне с каминским на км он вообще не болел. пусть психологи разбираются .что то гнобит серохвостова
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Вячеслав Клименко
Ответ тоторо
психосоматика это. в сезоне с каминским на км он вообще не болел. пусть психологи разбираются .что то гнобит серохвостова
карма возвращает)
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