Петр Пащенко: «Безусловно, хотел бы выиграть на Кубке МЛКБ миллион, потому что ипотека сама себя не закроет»

Петр Пащенко надеется выиграть миллион на Кубке Лиги клубного биатлона.

18 ноября в Ханты-Мансийске пройдут масс-старты, 19 ноября – гонки преследования.

– Как только стало известно, что эти соревнования пройдут, мы скорректировали подготовку. Нам это было сделать проще, потому что мы находились здесь, на сборе в Хантах, но ребятам, которые тренировались на другой территории, это было сделать сложно.

Сложно самовольно взять и покинуть команду, поэтому не все желающие смогли приехать в Ханты.

– Ты круто выступил в Тюмени на летнем чемпионате России, какие ожидания здесь?

– Уже и забыл, ха-ха. Надо понимать, что летние старты – это одно, зимние – другое. В начале сезона все еще бегают по‑разному, поэтому о чем‑то говорить сложно.

Плюс не совсем доволен своей стрелковой формой на данный момент, но при хорошей стрельбе могу занять высокие места. Чувствую себя одним из фаворитов, но точно не лидером.

– Главный приз здесь – это один миллион рублей. Ты думаешь об этих деньгах?

– Честно, нет. Безусловно, я бы хотел выиграть такую сумму, потому что ипотека сама себя не закроет, ха-ха. Я бы даже хотел, чтобы эти соревнования прошли немного позднее, потому что у нас не было много времени, чтобы подготовиться к турниру.

Если говорить о перспективе развития этого направления, то хотелось бы, чтобы потенциальные спонсоры увидели картинку, а не то, как говорят некоторые, что это всего лишь контрольная тренировка с огромными призовыми.

Я давно задумывался о том, что это будущее нашего биатлона. Потенциал у этого всего есть, – сказал .

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!