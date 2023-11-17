Петр Пащенко: «Безусловно, хотел бы выиграть на Кубке МЛКБ миллион, потому что ипотека сама себя не закроет»

Теги сборная России Петр Пащенко деньги Международная лига клубного биатлона Биатлон

Петр Пащенко надеется выиграть миллион на Кубке Лиги клубного биатлона.

18 ноября в Ханты-Мансийске пройдут масс-старты, 19 ноября – гонки преследования. 

– Как только стало известно, что эти соревнования пройдут, мы скорректировали подготовку. Нам это было сделать проще, потому что мы находились здесь, на сборе в Хантах, но ребятам, которые тренировались на другой территории, это было сделать сложно.

Сложно самовольно взять и покинуть команду, поэтому не все желающие смогли приехать в Ханты.

– Ты круто выступил в Тюмени на летнем чемпионате России, какие ожидания здесь?

– Уже и забыл, ха-ха. Надо понимать, что летние старты – это одно, зимние – другое. В начале сезона все еще бегают по‑разному, поэтому о чем‑то говорить сложно.

Плюс не совсем доволен своей стрелковой формой на данный момент, но при хорошей стрельбе могу занять высокие места. Чувствую себя одним из фаворитов, но точно не лидером.

– Главный приз здесь – это один миллион рублей. Ты думаешь об этих деньгах?

– Честно, нет. Безусловно, я бы хотел выиграть такую сумму, потому что ипотека сама себя не закроет, ха-ха. Я бы даже хотел, чтобы эти соревнования прошли немного позднее, потому что у нас не было много времени, чтобы подготовиться к турниру.

Если говорить о перспективе развития этого направления, то хотелось бы, чтобы потенциальные спонсоры увидели картинку, а не то, как говорят некоторые, что это всего лишь контрольная тренировка с огромными призовыми.

Я давно задумывался о том, что это будущее нашего биатлона. Потенциал у этого всего есть, – сказал Пащенко

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

1 комментарий

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Ксения Бьорндален
Как закрывать ипотеки - это тебе к Жоре-ипотеке
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