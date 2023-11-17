Эдуард Латыпов: «Готовность к соревнованиям, по ощущениям, 80%. Если пробегу хорошо, то скажу, что уже больше процентов»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Эдуард Латыпов заявил, что на 80% готов к соревнованиям текущего сезона.

Биатлонист выступит на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября. 

– Насколько тут все готово?

– Все отлично, все видят, какая тут прекрасная зимняя погода. Пока тепло. Надеюсь, завтра не будет 20-градусных морозов. Настроение отличное.

– Завтра будет -10.

– Резкий скачок, но мы уже привыкли к перепадам температур. Завтра будем утепляться.

– Лыжи же на холод подобрать проще, чем на такую погоду, как сейчас?

– Да, полегче. А сейчас можно ошибиться с ними.

– Оцените готовность от 1 до 100%.

– Не знаю, 80%, может. Но мы пока не стартовали. Если пробегу хорошо, то скажу, что уже больше процентов. Пока по ощущениям так, как сказал, – сказал призер Олимпийских игр. 

Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске

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