Томшин о Кубке МЛКБ: «Рассчитываю побороться за главный приз. Объективно оценить свою форму не могу, но буду бороться»

Томшин заявил, что поборется за миллион на Кубке Лиги клубного биатлона.

18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдут гонки Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). За победу будут выплачиваться призовые в размере 1 млн рублей, за второе место – 500 тысяч, за третье – 250.

– Никто не форсировал подготовку к сезону из‑за участия в Кубке МЛКБ, мы хотим использовать эти соревнования как подводящую работу, которая и так планировалась. Мы делаем планомерную работу. Повторюсь, что мы не форсировали подготовку специально, а двигались по своему плану.

– Если для тебя это контрольная тренировка, то мог бы ты себе представить, что за победу в ней можно получить миллион рублей?

– Нет, конечно, не мог представить, ха-ха. Но контрольная тренировка тут все‑таки не в обычном формате: рядом побегут белорусы.

– Какие планы? Рассчитываешь ли взять главный приз?

– Рассчитываю побороться – это однозначно. Пока объективно оценить свою форму не могу, но точно буду бороться, – сказал Томшин.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!