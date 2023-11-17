Томшин о Кубке МЛКБ: «Рассчитываю побороться за главный приз. Объективно оценить свою форму не могу, но буду бороться»

Теги сборная России Василий Томшин Международная лига клубного биатлона Биатлон

Томшин заявил, что поборется за миллион на Кубке Лиги клубного биатлона.

18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдут гонки Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). За победу будут выплачиваться призовые в размере 1 млн рублей, за второе место – 500 тысяч, за третье – 250. 

– Никто не форсировал подготовку к сезону из‑за участия в Кубке МЛКБ, мы хотим использовать эти соревнования как подводящую работу, которая и так планировалась. Мы делаем планомерную работу. Повторюсь, что мы не форсировали подготовку специально, а двигались по своему плану.

– Если для тебя это контрольная тренировка, то мог бы ты себе представить, что за победу в ней можно получить миллион рублей?

– Нет, конечно, не мог представить, ха-ха. Но контрольная тренировка тут все‑таки не в обычном формате: рядом побегут белорусы.

– Какие планы? Рассчитываешь ли взять главный приз?

– Рассчитываю побороться – это однозначно. Пока объективно оценить свою форму не могу, но точно буду бороться, – сказал Томшин.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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