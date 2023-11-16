Даниил Серохвостов: «Я почему-то медленно прохожу спуски – из-за веса, наверное. С кем ни сажусь – все меня обгоняют»

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему его обгоняют на спусках.

– В биатлоне очень много говорят о скорости стрельбы и о том, что очень опасно пытаться сокращать время на рубеже, если нет стабильности. За счет чего лично вы способны выгадать секунды, которые в итоге могут помочь команде?

– За счет функциональной подготовки, за счет силы. Если ты по минуте проигрываешь лидерам Кубка мира, за год невозможно прогрессировать так, чтобы проигрывать пять секунд. Но эти секунды можно выгрызать тактически. Это повороты, спуски, уход на спуск, вход в подъем.

То есть всегда есть какие-то доли секунды, на которые многие спортсмены вообще не обращают внимания. На самом деле, это очень важные секунды. Условно говоря, если на четырех километрах у тебя 20 поворотов и ты на каждом из них отыгрываешь полсекунды, на пяти кругах выйдет почти минута.

– Вы как неплохой сноубордист, наверное, вообще не испытываете проблем на спусках?

– Как раз наоборот. Я почему-то медленно их прохожу. Из-за веса, наверное. С кем ни сажусь – все меня обгоняют. С тем же Латыповым в Раубичах я садился на спуск в спину и отставал. Эдик на 20 кг тяжелее меня, и, думаю, это существенно, – сказал Серохвостов.