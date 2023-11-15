Лариса Куклина: «Открывать сезон буду на первом этапе Кубка России. Решили не спускаться с высоты к коммерческим стартам»
Биатлонистка Лариса Куклина рассказала, каким стартом откроет новый сезон.
Сейчас спортсменка проводит сбор на Семинском перевале.
«Открывать [сезон] буду на первом этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске. Решили мы не терять высоты. Заранее не спускаться к коммерческим стартам. А планомерно готовиться к сезону», – сказала Куклина.
Первый этап Кубка России пройдет в Ханты‑Мансийске 25-26 ноября.
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