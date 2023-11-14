«Гонюсь за братом. Сложно, но возможно». Тарьей Бо после поражения Йоханнесу в Шушене

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии фото Тарьей Бо Йоханнес Бо гонки в Шушене Биатлон

Тарьей Бо назвал погоню за братом Йоханнесом «сложной, но возможной».

12 ноября Йоханнес выиграл масс-старт на турнире по биатлону в норвежском Шушене. Тарьей финишировал вторым с отставанием в 9,6 секунды.

«Гонюсь за братом. Сложно, но возможно.

Далее – Эстерсунд», – написал Тарьей в инстаграме, показав фото с соревнований.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 25 ноября по 3 декабря.

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2 комментария

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QWertY
Бо? Всегда почему то были Бё
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Максим Столбов
Брат за братом, за основу взять.
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