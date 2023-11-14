«Гонюсь за братом. Сложно, но возможно». Тарьей Бо после поражения Йоханнесу в Шушене
Тарьей Бо назвал погоню за братом Йоханнесом «сложной, но возможной».
12 ноября Йоханнес выиграл масс-старт на турнире по биатлону в норвежском Шушене. Тарьей финишировал вторым с отставанием в 9,6 секунды.
«Гонюсь за братом. Сложно, но возможно.
Далее – Эстерсунд», – написал Тарьей в инстаграме, показав фото с соревнований.
Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 25 ноября по 3 декабря.
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