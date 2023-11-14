«Гонюсь за братом. Сложно, но возможно». Тарьей Бо после поражения Йоханнесу в Шушене

Тарьей Бо назвал погоню за братом Йоханнесом «сложной, но возможной».

12 ноября Йоханнес выиграл масс-старт на турнире по биатлону в норвежском Шушене. Тарьей финишировал вторым с отставанием в 9,6 секунды.

«Гонюсь за братом. Сложно, но возможно.

Далее – Эстерсунд», – написал Тарьей в инстаграме, показав фото с соревнований.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 25 ноября по 3 декабря.