Жюлия Симон: «Мы практически готовы к Кубку мира, но и остальные тоже будут готовы – нас ждут увлекательные сражения»

Жюлия Симон оценила свою победу в контрольном спринте сборной Франции.

«Получилась действительно хорошая гонка, но непростая, потому что профиль трассы был сложным. В начале – неровный рельеф, он мне вполне подходит, но после долгого и монотонного подъема это уже не так удобно.

Так что было тяжело, приходилось напрягаться морально и физически. Тело хорошо реагирует, но ему все еще чего-то не хватает. Но я на правильном пути, осталось разобраться с тремя небольшими нюансами перед началом Кубка мира.

В начале сезона мне всегда сложно по-настоящему включиться, войти в 100-процентную гоночную форму, у меня до сих пор есть опасения, что могу получить травму на разминке.

В индивидуальной гонке нужно лучше включиться, чтобы наметить ориентиры к Кубку мира, потому что он уже скоро.

Сегодня мы практически готовы, если не считать некоторых деталей, но все остальные тоже будут готовы, и нас ждут увлекательные сражения», – сказала Симон.