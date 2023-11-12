Жюлия Симон: «Мы практически готовы к Кубку мира, но и остальные тоже будут готовы – нас ждут увлекательные сражения»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Жюлия Симон Биатлон

Жюлия Симон оценила свою победу в контрольном спринте сборной Франции.

«Получилась действительно хорошая гонка, но непростая, потому что профиль трассы был сложным. В начале – неровный рельеф, он мне вполне подходит, но после долгого и монотонного подъема это уже не так удобно.

Так что было тяжело, приходилось напрягаться морально и физически. Тело хорошо реагирует, но ему все еще чего-то не хватает. Но я на правильном пути, осталось разобраться с тремя небольшими нюансами перед началом Кубка мира.

В начале сезона мне всегда сложно по-настоящему включиться, войти в 100-процентную гоночную форму, у меня до сих пор есть опасения, что могу получить травму на разминке.

В индивидуальной гонке нужно лучше включиться, чтобы наметить ориентиры к Кубку мира, потому что он уже скоро.

Сегодня мы практически готовы, если не считать некоторых деталей, но все остальные тоже будут готовы, и нас ждут увлекательные сражения», – сказала Симон.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий