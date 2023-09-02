Жюлия Симон: «Не буду говорить, что снова рассчитываю завоевать глобус. Ведь это как раз лучший способ облажаться»

Обладатель Кубка мира по биатлону Жюлия Симон рассказала о целях на новый сезон.

Сегодня биатлонистка пробежит масс-старт на фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival в Анси.

«Прошлой зимой я выполнила все свои цели. Я очень уверена в себе, так как знаю, что способна быть одной из лучших.

Сейчас ко мне приковано больше внимания – это придает уверенности, но в то же время я испытываю давление из-за того, что на первом этапе Кубка мира у меня будет желтый биб.

К этому нужно быть готовым, но такого рода давление – это даже привилегия. Жду не дождусь, когда научусь справляться и не обращать внимания на эту ситуацию. Посмотрим, хватит ли мне психологической подготовки, чтобы оставаться сосредоточенной, не сбиваясь с пути к моим целям.

Конечно, я не буду говорить, что снова рассчитываю завоевать [Большой хрустальный] глобус. Ведь это как раз лучший способ облажаться», – сказала Симон.

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