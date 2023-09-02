Жюлия Симон: «Не буду говорить, что снова рассчитываю завоевать глобус. Ведь это как раз лучший способ облажаться»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Жюлия Симон Биатлон

Обладатель Кубка мира по биатлону Жюлия Симон рассказала о целях на новый сезон.

Сегодня биатлонистка пробежит масс-старт на фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival в Анси.

«Прошлой зимой я выполнила все свои цели. Я очень уверена в себе, так как знаю, что способна быть одной из лучших.

Сейчас ко мне приковано больше внимания – это придает уверенности, но в то же время я испытываю давление из-за того, что на первом этапе Кубка мира у меня будет желтый биб.

К этому нужно быть готовым, но такого рода давление – это даже привилегия. Жду не дождусь, когда научусь справляться и не обращать внимания на эту ситуацию. Посмотрим, хватит ли мне психологической подготовки, чтобы оставаться сосредоточенной, не сбиваясь с пути к моим целям.

Конечно, я не буду говорить, что снова рассчитываю завоевать [Большой хрустальный] глобус. Ведь это как раз лучший способ облажаться», – сказала Симон.

Лучшей биатлонистке мира грозит 5 лет тюрьмы? Ее обвиняют в мошенничестве с кредиткой подруги по команде

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хайруддинова Валентина
Интересно, чем история с Брезой закончилась.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий