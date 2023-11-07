Цветков о лиге клубного биатлона: «Это большой шаг вперед. Думаю, такая система даст новый толчок для развития спонсорства в России»

Максим Цветков назвал клубную лигу биатлона большим шагом для спорта в России.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги биатлона с участием российских и белорусских спортсменов.

«Я считаю, что для нашего спорта, для биатлона, для спорта России это, в принципе, большое движение вперед, большой шаг вперед.

Как спортсмен могу сказать, что это стимул для развития спортсменов, потому что, конечно же, дополнительные соревнования, дополнительные призовые деньги, дополнительный интерес, и это немного выбивается из привычных для нас соревнований, таких как Кубок России и чемпионат России.

Я думаю, что для спортсменов это будет очень интересно. И возможности другие для создания клубов – и региональных. Возможно, где-то это даже будет помощь для того, чтобы найти спонсоров, потому что у нас в России с этим немного тяжело. И я думаю, такая система клубного биатлона даст новый толчок для развития именно спонсорства в России.

Но, конечно же, есть и проблемы. Допустим, как совместить наш календарь Кубка России, чемпионата России и клубного биатлона. Но я надеюсь, что будет сотрудничество какое-то выстраиваться, и совместными усилиями смогут найти оптимальный календарь как для спортсменов, так и для организаторов, чтобы было всем удобно.

И я надеюсь, что все это будет развиваться в дальнейшем. Ну, посмотрим, как все будет», – сказал чемпион мира 2017 года Максим Цветков в видео, опубликованном в телеграм-канале комментатора Дмитрия Губерниева.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!