Международный союз биатлонистов в сезоне-2023/24 выплатит спортсменам рекордные 9,1 миллиона евро призовых

Теги Кубок мира по биатлону IBU Кубок IBU Биатлон

Призовой фонд IBU в предстоящем сезоне составит 9,1 миллиона евро.

На Кубке мира по биатлону будут разыграны 5 300 500 евро, на чемпионате мира – 1 570 900 евро. 

Оставшаяся часть суммы сформирует фонд чемпионата Европы, Кубка IBU, летнего чемпионата мира, а также фонд премий за победу в общем зачете Кубка мира и в отдельных зачетах. 

В сезоне-2022/23 призовой фонд IBU составил около 8,8 млн евро.

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1 комментарий

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seppblatter@mail.ru
Ахахахах. Привет патриотам и хранителям гражданства💪🏻😵‍💫
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