Международный союз биатлонистов в сезоне-2023/24 выплатит спортсменам рекордные 9,1 миллиона евро призовых

Призовой фонд IBU в предстоящем сезоне составит 9,1 миллиона евро.

На Кубке мира по биатлону будут разыграны 5 300 500 евро, на чемпионате мира – 1 570 900 евро.

Оставшаяся часть суммы сформирует фонд чемпионата Европы, Кубка IBU, летнего чемпионата мира, а также фонд премий за победу в общем зачете Кубка мира и в отдельных зачетах.

В сезоне-2022/23 призовой фонд IBU составил около 8,8 млн евро.