«Это лицемерие и фарисейство чистой воды». Губерниев о позиции МОК по конфликту на Ближнем Востоке
Дмитрий Губерниев назвал лицемерием и фарисейством позицию МОК по сектору Газа.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали не допускать дискриминацию спортсменов на фоне палестино-израильского конфликта. Представитель МОК отметил, что атлеты не должны нести ответственность за действия своих правительств.
«Ну, это лицемерие и фарисейство чистой воды. Абсолютное двуличие, тут даже комментировать нечего. То есть русские и белорусы должны за все страдать, а ко всем приняты такие правила. Поэтому это абсолютное двуличие, абсолютное», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
«Северная Газа более красива, чем когда-либо. Взорвать и расплющить все — восхитительно. После того, как мы закончим, мы передадим земли Газы воюющим солдатам и поселенцам, которые жили в Гуш-Катифе».
P. S.
Фашист и аккупант!