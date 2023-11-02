«Это лицемерие и фарисейство чистой воды». Губерниев о позиции МОК по конфликту на Ближнем Востоке

Теги МОК Дмитрий Губерниев Биатлон

Дмитрий Губерниев назвал лицемерием и фарисейством позицию МОК по сектору Газа.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали не допускать дискриминацию спортсменов на фоне палестино-израильского конфликта. Представитель МОК отметил, что атлеты не должны нести ответственность за действия своих правительств.

«Ну, это лицемерие и фарисейство чистой воды. Абсолютное двуличие, тут даже комментировать нечего. То есть русские и белорусы должны за все страдать, а ко всем приняты такие правила. Поэтому это абсолютное двуличие, абсолютное», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

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10 комментариев

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ДМ-1чемпион
Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху:

«Северная Газа более красива, чем когда-либо. Взорвать и расплющить все — восхитительно. После того, как мы закончим, мы передадим земли Газы воюющим солдатам и поселенцам, которые жили в Гуш-Катифе».
P. S.
Фашист и аккупант!
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Jesse Boy
я удивляюсь тому, как этому продолжают удивляться. они уже больше года подобные примеры ставят на конвейер, а народ каждый раз как в первый раз "да ну на! вот лицемеры, вот не ожидал от них!"
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Антон Александров
Фарисейство - это очень по-библейски, между прочим!
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Сергей Галынский
Тут с губерниевым соглашусь
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ДМ-1чемпион
Здесь просто невозможно не согласится с Губером! Запад в целом это политика лжи, геноцида, подмены понятий! Все богатство запада основано на грабеже и угнетении других народа! Запад это империя лжи!
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ДМ-1чемпион
Геноцид который устроил Израиль в отношении палестинцев, сейчас уже меняет мнение, по поводу действий нацистов по отношению к евреем в годы ВОВ!
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kupezz
Ответ Jesse Boy
я удивляюсь тому, как этому продолжают удивляться. они уже больше года подобные примеры ставят на конвейер, а народ каждый раз как в первый раз "да ну на! вот лицемеры, вот не ожидал от них!"
А главное весь спортивный мир сейчас видит что происходит в Израиле, но упорно твердят - Вы не понимаете, это совсем другое. Конечно, сейчас если запретят Израилю выступать, то будет такой кипишь,при чем связанный с национальностью и расизмом , а не со спортом.
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