Александр Тихонов: «Надо отнять у футбола 60-70% финансирования – и хватит на все виды спорта»
Александр Тихонов предложил урезать финансирование российского футбола на 60-70%.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о продлении недопуска российских лыжников к международным стартам и поставил в пример заполняемость трибун в хоккее.
«Не надо плакаться. Посмотрите на какой уровень вышел хоккей. Трибуны забиты, в Минске билеты распроданы на все матчи до конца сезона.
Во всех регионах, где проходит хоккей, свободных мест нет, в отличие от российского футбола, куда тратятся бешеные деньги. Надо отнять у них 60-70 процентов финансирования – и хватит на все виды спорта.
Скрыть ничего невозможно в эпоху интернета. Все видят, кто переживает за судьбу России, а кто хочет набить карманы. Больше у них ничего нет.
Сейчас Александру Овечкину осталось 70 шайб до рекорда Уэйна Гретцки, который он наверняка превзойдет. Когда ему было 11 лет, я ему подарил календарик, где написал: «Быть тебе великим Александром!» На Олимпиаде [2010 года] в Ванкувере он вспомнил этот случай, мне было очень приятно», – сказал Александр Тихонов.
Знакомая риторика.
Другой вопрос, что если подобное перераспределение доверить нынешним бандитам во власти, то и эффект будет соответствующий.
Исключение в финансировании сделать только для детско-юношенского спорта. Но не для профессионального, а для общеукрепляющего. Типо, хочешь быть здоровым? Вот тебе тренажерный зал и тренер, который поможет тебе поддерживать тело в тонусе. Но зарплату тебе за это никто платить не будет.
Представители футбола прямо заинтересованы в сохранении статус-кво.
И еще странный посыл "и хватит на все виды спорта". А для чего нужно финансировать все виды спорта? Абсолютное большинство видов спорта - это нишевые непопулярные дисциплины. Для чего их все содержать? Чтобы на Олимпиаде типа выступать? Так хватит уже ставить эту идиотскую цель как медальный зачет.
Футбол - самый популярный, самый массовый вид спорта, в котором есть деньги, а выступая на международном уровне можно зарабатывать, привлекать реальных спонсоров. Остальные виды спорта практически не могут привлекать спонсоров, они никому не нужны - ни зрителям, ни спонсорам. Баскетбол может нужно финансировать? ЦСКА годами там один из лучших в Европе был, но в России баскет никогда не был популярным, всегда были проблемы со зрительским интересом, не говоря уже про волейбол и гандбол какой-нибудь. Виды спорта, про которые только на олимпиадах и вспоминают.
Однако даже без него, ряд наших клубов вполне себе сами зарабатывают какие-то деньги. Их тоже отнять или что? Ну, просто футбол популярнее.
И да, всё верно, отдать эти деньги на другие виды означает, что просто их перераспределят от одних средней руки менеджеров на очень плохих и бестолковых менеджеров
Ген совка неискореним.
Вот серьезно, если впрямую спорись родителей в школе: "вот давайте скинемся и заплатим мужику, чтобы он катался на скейтборде, его показали по телеку, ваши дети посмотрели и побежали бы у вас скейтборд требовать, а то они все в футбол играют" Сколько родителей на это согласились бы? По моему 0. Потому что те кто готов за это платить и так платят: по средством покупки трансляций, походов на стадион и т.д.
И шляп пошире, в идеале – сомбреро.
пчёлы против мёда, ага
рпл же сидит на госкорпорациях и бюджетах
таких денег у букмекеров нет