Александр Тихонов: «Надо отнять у футбола 60-70% финансирования – и хватит на все виды спорта»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки Александр Тихонов НХЛ лыжные гонки Ванкувер-2010 FIS Биатлон

Александр Тихонов предложил урезать финансирование российского футбола на 60-70%.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о продлении недопуска российских лыжников к международным стартам и поставил в пример заполняемость трибун в хоккее.

«Не надо плакаться. Посмотрите на какой уровень вышел хоккей. Трибуны забиты, в Минске билеты распроданы на все матчи до конца сезона.

Во всех регионах, где проходит хоккей, свободных мест нет, в отличие от российского футбола, куда тратятся бешеные деньги. Надо отнять у них 60-70 процентов финансирования – и хватит на все виды спорта.

Скрыть ничего невозможно в эпоху интернета. Все видят, кто переживает за судьбу России, а кто хочет набить карманы. Больше у них ничего нет.

Сейчас Александру Овечкину осталось 70 шайб до рекорда Уэйна Гретцки, который он наверняка превзойдет. Когда ему было 11 лет, я ему подарил календарик, где написал: «Быть тебе великим Александром!» На Олимпиаде [2010 года] в Ванкувере он вспомнил этот случай, мне было очень приятно», – сказал Александр Тихонов.

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90 комментариев

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Aleksey Yashin
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Знакомая риторика.
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Дмитрий Осипов
Тихонов Полиграф Полиграфыч
+71
-3
+68
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equipe
взять всё, да и поделить
+59
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Саша Пушкин
Ответ Aleksey Yashin
Всё отнять и поделить! Знакомая риторика.
В нормальном мире перераспределить безумные и совершенно незаслуженные деньги, которые идут на отечественный ногомяч и направить их на развитие здравоохранения, образования и социальных сфер - выглядит вполне здравой и единственно верной идеей.
Другой вопрос, что если подобное перераспределение доверить нынешним бандитам во власти, то и эффект будет соответствующий.
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Forza
Я предлагаю вообще не финансировать спорт до наступления всеобщего благоденствия. Серьёзно, спорт - это шоу и как и всякое шоу должен зарабатывать в конкурентной среде. Нравится людям соревнование - значит оно зарабатывает деньги. Не нравится - селяви. Вы можете вот себе представить, чтобы какая нибудь американская гос корпорация купила Лейкерс и подняла Леброну ЗП в 3 раза, чтобы он в другую команду не перешёл? Ну это идиотизм чистый.

Исключение в финансировании сделать только для детско-юношенского спорта. Но не для профессионального, а для общеукрепляющего. Типо, хочешь быть здоровым? Вот тебе тренажерный зал и тренер, который поможет тебе поддерживать тело в тонусе. Но зарплату тебе за это никто платить не будет.
+55
-4
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Roman
Почему ни один представитель футбольной индустрии не делает нападок на хоккей, биатлон, фигурное катание? Потому что футбол - самый популярный вид спорта, и ему не надо гавкать в сторону других, как это делают вот такие вот представители, который каждый день накидывают на футбол
+54
-11
+43
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Michael Scott
Ответ Roman
Почему ни один представитель футбольной индустрии не делает нападок на хоккей, биатлон, фигурное катание? Потому что футбол - самый популярный вид спорта, и ему не надо гавкать в сторону других, как это делают вот такие вот представители, который каждый день накидывают на футбол
Потому что пчёлы не нападают на мёд.

Представители футбола прямо заинтересованы в сохранении статус-кво.
+32
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Максим Седов
Ответ Roman
Почему ни один представитель футбольной индустрии не делает нападок на хоккей, биатлон, фигурное катание? Потому что футбол - самый популярный вид спорта, и ему не надо гавкать в сторону других, как это делают вот такие вот представители, который каждый день накидывают на футбол
Потому что ногомячистов паспортистов полностью устраивает нынешнее положение вещей. Когда за отсутствие мастерства и пешеходные переходы по полю платятся деньги уровня звёзд ведущих лиг Европы.
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Evgeny Valyaev
Ввели в футболе фан айди, убили посещаемость, а теперь на этом фоне показывают, как на хоккей люди ходят. Я раньше раз 10 за сезон на футбол ходил, как ввели фан айди - 0 раз.

И еще странный посыл "и хватит на все виды спорта". А для чего нужно финансировать все виды спорта? Абсолютное большинство видов спорта - это нишевые непопулярные дисциплины. Для чего их все содержать? Чтобы на Олимпиаде типа выступать? Так хватит уже ставить эту идиотскую цель как медальный зачет.

Футбол - самый популярный, самый массовый вид спорта, в котором есть деньги, а выступая на международном уровне можно зарабатывать, привлекать реальных спонсоров. Остальные виды спорта практически не могут привлекать спонсоров, они никому не нужны - ни зрителям, ни спонсорам. Баскетбол может нужно финансировать? ЦСКА годами там один из лучших в Европе был, но в России баскет никогда не был популярным, всегда были проблемы со зрительским интересом, не говоря уже про волейбол и гандбол какой-нибудь. Виды спорта, про которые только на олимпиадах и вспоминают.
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МТБ
Ответ Саша Пушкин
В нормальном мире перераспределить безумные и совершенно незаслуженные деньги, которые идут на отечественный ногомяч и направить их на развитие здравоохранения, образования и социальных сфер - выглядит вполне здравой и единственно верной идеей. Другой вопрос, что если подобное перераспределение доверить нынешним бандитам во власти, то и эффект будет соответствующий.
В нормальном мире вопроса о гос. финансировании футбольных клубов нет и быть не должно.
Однако даже без него, ряд наших клубов вполне себе сами зарабатывают какие-то деньги. Их тоже отнять или что? Ну, просто футбол популярнее.

И да, всё верно, отдать эти деньги на другие виды означает, что просто их перераспределят от одних средней руки менеджеров на очень плохих и бестолковых менеджеров
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Евгений Максимычев
Ответ Forza
Я предлагаю вообще не финансировать спорт до наступления всеобщего благоденствия. Серьёзно, спорт - это шоу и как и всякое шоу должен зарабатывать в конкурентной среде. Нравится людям соревнование - значит оно зарабатывает деньги. Не нравится - селяви. Вы можете вот себе представить, чтобы какая нибудь американская гос корпорация купила Лейкерс и подняла Леброну ЗП в 3 раза, чтобы он в другую команду не перешёл? Ну это идиотизм чистый. Исключение в финансировании сделать только для детско-юношенского спорта. Но не для профессионального, а для общеукрепляющего. Типо, хочешь быть здоровым? Вот тебе тренажерный зал и тренер, который поможет тебе поддерживать тело в тонусе. Но зарплату тебе за это никто платить не будет.
А чем взрослый непрофессиональный спорт хуже? Взрослые так-то тоже не прочь условно погонять мяч/шайбу. Но при этом на данный момент возможностей для этого ещё меньше, чем детском спорте. В первую очередь в плане площадок - почти всё везде полностью занято детскими секциями. А взрослым остаётся только на ночь глядя часов с 9 катать.
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osula_sheffild_utd
самый БОГАТЫЙ вид спорта - гольф ,вот там и отнимай ,и дели...
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Artur Artur
Скажите ему, что Минск это не Россия, а столица другого государства
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Kos Iniesta
А может мыслить о том, чтобы развивать спорт и зарабатывать?
Ген совка неискореним.
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wadwill13
уже несколько лет.. а то и пять рпл давно превратилась в букмекерскую лигу. если сопоставить все бюджеты и основные спонсоры то букмекеры внесли в среднем более 70 процентов денег на финансирование клубов. или вы реально думаете что условное ПП НОВГОРОД на состоянии у области сидит вместо букмекерских денег?
+8
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Forza
Ответ Меган Лайф
А популяризация? Ну типа много людей идут в условный фристайл именно потому что видят "вау как круто". Т.е. Профспорт развивает и любительский тоже. Другой вопрос, что конечно для условного футбола это не требуется
Футбол не нужно популяризировать, потому что он как то и без популяризации интересен. Но тогда возникает вопрос: а ЗАЧЕМ пытаться популяризировать нишевые виды спорта? Чтобы что?

Вот серьезно, если впрямую спорись родителей в школе: "вот давайте скинемся и заплатим мужику, чтобы он катался на скейтборде, его показали по телеку, ваши дети посмотрели и побежали бы у вас скейтборд требовать, а то они все в футбол играют" Сколько родителей на это согласились бы? По моему 0. Потому что те кто готов за это платить и так платят: по средством покупки трансляций, походов на стадион и т.д.
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den70
Абырвалг.
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brig_Mercury
Ответ osula_sheffild_utd
самый БОГАТЫЙ вид спорта - гольф ,вот там и отнимай ,и дели...
Наверное про этот вид спорта в Белоруссии знает только Александр Григорьевич, а у того отнимать и делить...ну, это надо быть совсем бесстрашным.
+6
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Макс Крыл
Ближайший матч у Динамо в Минске с Северсталью, билетов свободных на сайте - тысячи. От 10 до 60 рублей за место. Кто этот персонаж?
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Меган Лайф
Ответ Art Kalistratov
Есть смысл. У нас все таки хоккей главный вид спорта
И сколько у нас хоккейных коробок всесезонных в стране?)
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Анатолий Дмитриевич
Ну вот, надо было дарить календарик Денису Давыдову, сейчас бы он догонял Месси по голам за Барсу!
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huge_n_terrible
А на отнятое шуб накупить.
И шляп пошире, в идеале – сомбреро.
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Михаил Майоров
Ответ Forza
Я предлагаю вообще не финансировать спорт до наступления всеобщего благоденствия. Серьёзно, спорт - это шоу и как и всякое шоу должен зарабатывать в конкурентной среде. Нравится людям соревнование - значит оно зарабатывает деньги. Не нравится - селяви. Вы можете вот себе представить, чтобы какая нибудь американская гос корпорация купила Лейкерс и подняла Леброну ЗП в 3 раза, чтобы он в другую команду не перешёл? Ну это идиотизм чистый. Исключение в финансировании сделать только для детско-юношенского спорта. Но не для профессионального, а для общеукрепляющего. Типо, хочешь быть здоровым? Вот тебе тренажерный зал и тренер, который поможет тебе поддерживать тело в тонусе. Но зарплату тебе за это никто платить не будет.
В такой логике надо отменить финансирование не только спорта, но и театров, музеев и много другого. Пусть умрут, раз не зарабатывают? Экий социальный дарвинизм
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Evgeniy Kropachev
наивный Шляпыч не понимает, что футбол - это огромные распилиарды рублей в карманы чиновников, агентов и других бенефициаров

пчёлы против мёда, ага
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Vadim Medvedev
Ответ wadwill13
уже несколько лет.. а то и пять рпл давно превратилась в букмекерскую лигу. если сопоставить все бюджеты и основные спонсоры то букмекеры внесли в среднем более 70 процентов денег на финансирование клубов. или вы реально думаете что условное ПП НОВГОРОД на состоянии у области сидит вместо букмекерских денег?
букмекерская лига - это медиа

рпл же сидит на госкорпорациях и бюджетах

таких денег у букмекеров нет
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