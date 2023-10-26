Александр Тихонов: «Надо отнять у футбола 60-70% финансирования – и хватит на все виды спорта»

Александр Тихонов предложил урезать финансирование российского футбола на 60-70%.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о продлении недопуска российских лыжников к международным стартам и поставил в пример заполняемость трибун в хоккее.

«Не надо плакаться. Посмотрите на какой уровень вышел хоккей. Трибуны забиты, в Минске билеты распроданы на все матчи до конца сезона.

Во всех регионах, где проходит хоккей, свободных мест нет, в отличие от российского футбола, куда тратятся бешеные деньги. Надо отнять у них 60-70 процентов финансирования – и хватит на все виды спорта.

Скрыть ничего невозможно в эпоху интернета. Все видят, кто переживает за судьбу России, а кто хочет набить карманы. Больше у них ничего нет.

Сейчас Александру Овечкину осталось 70 шайб до рекорда Уэйна Гретцки, который он наверняка превзойдет. Когда ему было 11 лет, я ему подарил календарик, где написал: «Быть тебе великим Александром!» На Олимпиаде [2010 года] в Ванкувере он вспомнил этот случай, мне было очень приятно», – сказал Александр Тихонов.