Елена Вайцеховская: «Резцову можно было либо принимать со всеми гранями характера и таланта, либо держаться в стороне, не пытаясь приблизиться»

Теги Анфиса Резцова Елена Вайцеховская Биатлон

Елена Вайцеховская рассказала о характере Анфисы Резцовой.

«Ушла Анфиса. Когда-то, делая с ней большое интервью, я написала: «Есть спортсмены, которых я обожаю. Принимаю целиком и полностью — со всеми достоинствами и недостатками. С резкостью в высказываниях, умением обидеть страшно и извиниться от души. В общем, как принято говорить, — с потрохами. Такой для меня всегда была Анфиса Резцова».

Принимать и понимать её было сложно на самом деле. Прямота и резкость в интернет-комментариях, многократно усиленные броскими заголовками, привели к тому, что с Резцовой переставали общаться даже те, с кем, что называется, не один пуд соли пополам.

Ломать отношения с бывшими товарками (да и не только с ними) Анфиса умела столь же ярко, как когда-то бегала, — с треском, грохотом и фейерверками вслед. Её действительно можно было либо принимать со всеми гранями характера и таланта, либо держаться в стороне, не пытаясь приблизиться.

А сейчас всё это неважно и горько. Потому что всего 58 лет и четыре осиротевшие дочери. Потому что и в лыжах, и в биатлоне, и в спорте, и после него Анфиса всегда была Явлением, ярким, как сварочная дуга. Если долго смотреть, ослепнешь…» – написала Вайцеховская.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
артем саркисян
Ответ imaxim
Парадокс. Пока Резцова была жива и более-менее здорова все ее вечно ругали (ну и было за что, если честно). Но как только она ушла, абсолютно все, даже самые непримиримые ее оппоненты, ощутили потерю
На самом деле, нет. Никакого парадокса нет. Анфиса Анатольевна была очень резким человеком и не стеснялась в выражениях. Но. Она в первую очередь была великой, легендарной спортсменкой.и в первую очередь, конечно это потеря, как бы кто к ней не относился
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Парадокс. Пока Резцова была жива и более-менее здорова все ее вечно ругали (ну и было за что, если честно). Но как только она ушла, абсолютно все, даже самые непримиримые ее оппоненты, ощутили потерю
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий