Елена Вайцеховская: «Резцову можно было либо принимать со всеми гранями характера и таланта, либо держаться в стороне, не пытаясь приблизиться»

Елена Вайцеховская рассказала о характере Анфисы Резцовой.

«Ушла Анфиса. Когда-то, делая с ней большое интервью, я написала: «Есть спортсмены, которых я обожаю. Принимаю целиком и полностью — со всеми достоинствами и недостатками. С резкостью в высказываниях, умением обидеть страшно и извиниться от души. В общем, как принято говорить, — с потрохами. Такой для меня всегда была ».

Принимать и понимать её было сложно на самом деле. Прямота и резкость в интернет-комментариях, многократно усиленные броскими заголовками, привели к тому, что с Резцовой переставали общаться даже те, с кем, что называется, не один пуд соли пополам.

Ломать отношения с бывшими товарками (да и не только с ними) Анфиса умела столь же ярко, как когда-то бегала, — с треском, грохотом и фейерверками вслед. Её действительно можно было либо принимать со всеми гранями характера и таланта, либо держаться в стороне, не пытаясь приблизиться.

А сейчас всё это неважно и горько. Потому что всего 58 лет и четыре осиротевшие дочери. Потому что и в лыжах, и в биатлоне, и в спорте, и после него Анфиса всегда была Явлением, ярким, как сварочная дуга. Если долго смотреть, ослепнешь…» – написала .