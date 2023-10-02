Дарья Виролайнен: «Не хочу ставить перед собой больших целей, но хочу приблизиться к уровню, на котором завершала выступления»

Биатлонистка Дарья Виролайнен объяснила переход в сборную Финляндии.

«Мы с мамой (Анфисой Резцовой) очень близки, поэтому ей было сложно понять желание переехать в другую страну. Мы даже спорили на этот счет, но быстро пришли к согласию.

Когда я возвращалась домой со сборов, то не могла отдохнуть – в Москве ты постоянно в спешке, еще всюду пробки. В Финляндии мне нравится спокойствие – нет суеты, и люди никуда не опаздывают.

Видимо, у каждого спортсмена есть нереализованные цели. И я чувствую, что еще могу прогрессировать.

Не хотела бы говорить о политической ситуации – понятно, что ничего хорошего в ней нет, но я спортсмен, а не политик.

Чувствую, что в сборной [Финляндии] тепло меня приняли. Я не очень хорошо говорю по-фински, но общалась с некоторыми спортсменами. И у меня хорошие отношения с главным тренером Эриком Бартлеттом Кулстадом и президентом [биатлонной] ассоциации Калле Ляхдесмяки.

В Финляндии биатлонисты сами отвечают за финансирование своей карьеры и поиск спонсоров. В этом смысле спортивная деятельность больше похожа на хобби», – сказала биатлонистка.

По словам Виролайнен, в России спортсмены привыкли к контролю со стороны тренеров, в то время как в Финляндии от них ждут большей самостоятельности.

«Конечно, здорово, что [в России] помощь всегда рядом, но иногда она казалась чрезмерной. У меня не было времени обдумать что-либо самой. Но я благодарна. Без сборной России и без уроков, которые я извлекла, меня бы сейчас тут не было.

Я стараюсь жить настоящим днем. Не хочу ставить перед собой больших целей, но хочу приблизиться к уровню, на котором я завершала выступления», – отметила Виролайнен.

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