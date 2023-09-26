Васильев о том, что CAS продлил дисквалификацию Слепова: «Очередная подлость со стороны этих мерзавцев. Они уже даже не знают, за что еще можно зацепиться»

Дмитрий Васильев назвал подлостью продление дисквалификации Алексея Слепова.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд ( ) продлил дисквалификацию за пропуск допинг-тестов до сентября 2024 года.

«Очередная подлость со стороны этих мерзавцев. Они уже даже не знают, за что еще можно зацепиться. Уже сколько времени прошло, а они все никак не могут угомониться.

Все не очень хорошо, но мы его не бросим – будем думать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.