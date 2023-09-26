Алексей Слепов приостановит работу биатлонным тренером в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации

Алексей Слепов приостановит работу биатлонным тренером из-за дисквалификации.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил дисквалификацию Слепова за пропуск допинг-тестов до сентября 2024 года.

« работает в сборной , тренирует юных биатлонистов.

Дисквалификация предполагает запрет на любую спортивную деятельность, поэтому по закону он должен будет приостановить работу, в том числе с детьми. Дисквалификация – всеобъемлющее наказание», – сообщили в Федерации биатлона Санкт-Петербурга.