Алексей Слепов приостановит работу биатлонным тренером в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации
Алексей Слепов приостановит работу биатлонным тренером из-за дисквалификации.
Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил дисквалификацию Слепова за пропуск допинг-тестов до сентября 2024 года.
«Алексей Слепов работает в сборной Санкт-Петербурга, тренирует юных биатлонистов.
Дисквалификация предполагает запрет на любую спортивную деятельность, поэтому по закону он должен будет приостановить работу, в том числе с детьми. Дисквалификация – всеобъемлющее наказание», – сообщили в Федерации биатлона Санкт-Петербурга.
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