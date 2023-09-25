CAS продлил дисквалификацию Слепова до сентября 2024 года

Теги сборная России дисквалификации допинг РУСАДА CAS Алексей Слепов Биатлон

CAS продлил дисквалификацию биатлониста Алексея Слепова до сентября 2024 года.

В феврале Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации Слепова на один год за нарушение антидопинговых правил – спортсмен пропустил три допинг-теста за год.

Однако сейчас Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение РУСАДА и дисквалифицировал Слепова на два года с 5 сентября 2023 с учетом ранее отбытого срока отстранения (с 30 сентября 2021 года по 29 сентября 2022 года).

Таким образом, отстранение Слепова закончится 5 сентября 2024-го.

Слепов – трехкратный чемпион Европы, на этапах Кубка мира лучшим результатом биатлониста было четвертое место в спринте в сезоне-2015/16. В общем зачете Кубка мира Слепов не поднимался выше 32-го места. Он не выступал на соревнованиях с осени 2020 года.

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2 комментария

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La Gushka
Смысл какой продлять дисквал не выступающему? Ну, кроме как показать, что "РУСАДА мышей не ловит"?
+2
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+2
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кот с дивана
А Леша в ответ поржал и передал привет маме.
0
0
0
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