CAS продлил дисквалификацию Слепова до сентября 2024 года

CAS продлил дисквалификацию биатлониста Алексея Слепова до сентября 2024 года.

В феврале Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации Слепова на один год за нарушение антидопинговых правил – спортсмен пропустил три допинг-теста за год.

Однако сейчас Спортивный арбитражный суд ( ) отменил решение и дисквалифицировал на два года с 5 сентября 2023 с учетом ранее отбытого срока отстранения (с 30 сентября 2021 года по 29 сентября 2022 года).

Таким образом, отстранение Слепова закончится 5 сентября 2024-го.

Слепов – трехкратный чемпион Европы, на этапах Кубка мира лучшим результатом биатлониста было четвертое место в спринте в сезоне-2015/16. В общем зачете Кубка мира Слепов не поднимался выше 32-го места. Он не выступал на соревнованиях с осени 2020 года.