Кристина Резцова: «Сделаю все возможное, чтобы быть готовой к мировому уровню и, когда нас туда выпустят, выступать достойно»

Теги сборная России жен Олимпийская сборная России Кристина Резцова Олимпиада-2026 Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова рассчитывает на допуск к Олимпиаде-2026.

«Конечно, хотелось бы выступить на следующей Олимпиаде, очень надеюсь и верю в то, что нас туда допустят, и сделаю все возможное, чтобы за предстоящие сезоны быть готовой к мировому уровню и, когда нас туда выпустят, выступать там достойно», – сказала двукратный олимпийский призер Кристина Резцова.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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