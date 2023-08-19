Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Ханна Оберг и Понсилуома победили в индивидуальных гонках, Самуэльссон – 2-й, Эльвира Оберг – 4-я
Понсилуома и Ханна Оберг выиграли индивидуальные гонки на чемпионате Швеции.
Летний биатлон
Чемпионат Швеции
Соллефтео
Индивидуальная гонка
Женщины
1. Ханна Оберг – 40.12,5 (5)
2. Николина Линдквист – 1.04,9 (2)
3. Анна Магнуссон – 1.05,2 (5)
4. Эльвира Оберг – 1.10,4 (7)
5. Муна Брурссон – 1.39,0 (6)
6. Йоханна Скоттхайм – 1.50,6 (7)
7. Стина Нильссон – 1.57,4 (7)
Мужчины
1. Мартин Понсилуома – 41.19,0 (4)
2. Себастьян Самуэльссон – 1.09,0 (5)
3. Малте Стефанссон – 1.23,9 (5)
4. Альфред Эрикссон – 1.38,0 (5)
5. Йеспер Нелин – 1.52,8 (6)
6. Оскар Ольссон – 3.04,3 (3)
Комментарии