Летний биатлон. Чемпионат Швеции. Ханна Оберг и Понсилуома победили в индивидуальных гонках, Самуэльссон – 2-й, Эльвира Оберг – 4-я

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Понсилуома и Ханна Оберг выиграли индивидуальные гонки на чемпионате Швеции.

Летний биатлон

Чемпионат Швеции

Соллефтео

Индивидуальная гонка

Женщины

1. Ханна Оберг – 40.12,5 (5)

2. Николина Линдквист – 1.04,9 (2)

3. Анна Магнуссон – 1.05,2 (5)

4. Эльвира Оберг – 1.10,4 (7)

5. Муна Брурссон – 1.39,0 (6)

6. Йоханна Скоттхайм – 1.50,6 (7)

7. Стина Нильссон – 1.57,4 (7)

Мужчины

1. Мартин Понсилуома – 41.19,0 (4)

2. Себастьян Самуэльссон – 1.09,0 (5)

3. Малте Стефанссон – 1.23,9 (5)

4. Альфред Эрикссон – 1.38,0 (5)

5. Йеспер Нелин – 1.52,8 (6)

6. Оскар Ольссон – 3.04,3 (3)

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