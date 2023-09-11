Майгуров о финансировании тренировок Логинова, Бабикова и Поварницына: «Они решили не заморачиваться. Пока они пройдут бюрократическую цепочку, уже осень закончится»

Майгуров высказался о финансировании тренировок Логинова, Бабикова и Поварницына.

, и готовятся к сезону самостоятельно.

– Готовы вы пойти на интервью к Антону Бабикову для его Telegram-канала?

– Я вообще со всеми готов общаться. У меня нет запретных людей, с кем бы я ни общался. Я даже не знаю, что у него есть Telegram-канал.

– Это канал троих человек: Бабикова, Поварницына и Логинова.

– Я минимум читаю те или иные новости. У меня есть люди, которые информируют о том, что пишут. Реально есть чем заняться. Я говорю не только про спортивные, но и глобальные новости. Дома телевизор не смотрю, на работе пробегаю новостную ленту. Я не сижу в соцсетях, сам ничего не публикую. Потому что есть чем заниматься. Не скучаю.

– Но о «Союзе трех биатлонистов» знаете?

– Конечно. Я знаю, что у нас есть три спортсмена, которые готовятся самостоятельно. Все. Это доносится косвенно. С каждым из них я в хороших отношениях.

Когда они просили о той или иной поддержке, через ЦСП мы проработали, дали информацию по Шукаловичу. Там на самом деле не все так просто. Можно было сделать. Но они решили не заморачиваться. С одной стороны, я их понимаю. Это такая бюрократическая цепочка, которую надо пройти. Пока они ее пройдут, уже осень закончится, – сказал глава СБР Виктор Майгуров.