Дарья Виролайнен взяла серебро на летнем чемпионате Финляндии в масс-старте
Дарья Виролайнен стала серебряным призером чемпионата Финляндии по летнему биатлону.
Бывшая спортсменка сборной России выступает за Финляндию с этого сезона.
Чемпионат Финляндии по летнему биатлону
Иматра
Масс-старт
Женщины
1. Соня Лейнамо – 39.24,0 (3)
2. Дарья Виролайнен – 11,4 (3)
3. Хейди Кууттинен – 21,8 (2)
Мужчины
1. Туомас Харьюла – 40.09,0 (3)
2. Якко Ранта – 21,4 (3)
3. Теро Сеппяля – 21,7 (5)
4. Отто Инвениус – 54,3 (6)
Полные результаты – здесь.
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