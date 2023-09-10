Дарья Виролайнен взяла серебро на летнем чемпионате Финляндии в масс-старте

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Дарья Виролайнен стала серебряным призером чемпионата Финляндии по летнему биатлону.

Бывшая спортсменка сборной России выступает за Финляндию с этого сезона.

Чемпионат Финляндии по летнему биатлону

Иматра

Масс-старт

Женщины

1. Соня Лейнамо – 39.24,0 (3)

2. Дарья Виролайнен – 11,4 (3)

3. Хейди Кууттинен – 21,8 (2)

Мужчины

1. Туомас Харьюла – 40.09,0 (3)

2. Якко Ранта – 21,4 (3)

3. Теро Сеппяля – 21,7 (5)

4. Отто Инвениус – 54,3 (6)

Полные результаты – здесь.

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