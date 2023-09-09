Дарья Виролайнен заняла 4-е место в спринте на летнем чемпионате Финляндии

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Дарья Виролайнен стала 4-й в спринте на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

Бывшая спортсменка сборной России выступает за Финляндию с этого сезона.

Чемпионат Финляндии по летнему биатлону

Иматра

Спринт

Женщины

1. Суви Минккинен – 22.02,2 (1)

2. Эрика Янкя – 24,4 (3)

3. Кайса Керанен – 36,2 (1)

4. Дарья Виролайнен – 1.07,9 (3)

Мужчины

1. Отто Инвениус – 25.21,2 (2)

2. Теро Сеппяля – 28,7 (2)

3. Туомас Харьюла – 39,2 (1)

6 комментариев

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тоторо
там тоже 4 человека участвовало?
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khinskiy
А сколько всего участников было?
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cupof
Ответ Rodgeras
По барабану!
Бьешь головой?
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Adolf Glieder
Ответ Rodgeras
По барабану!
Настолько по барабану, что не смогли смолчать?
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