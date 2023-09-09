Дарья Виролайнен заняла 4-е место в спринте на летнем чемпионате Финляндии
Дарья Виролайнен стала 4-й в спринте на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.
Бывшая спортсменка сборной России выступает за Финляндию с этого сезона.
Чемпионат Финляндии по летнему биатлону
Иматра
Спринт
Женщины
1. Суви Минккинен – 22.02,2 (1)
2. Эрика Янкя – 24,4 (3)
3. Кайса Керанен – 36,2 (1)
4. Дарья Виролайнен – 1.07,9 (3)
Мужчины
1. Отто Инвениус – 25.21,2 (2)
2. Теро Сеппяля – 28,7 (2)
3. Туомас Харьюла – 39,2 (1)
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