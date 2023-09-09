Дарья Виролайнен заняла 4-е место в спринте на летнем чемпионате Финляндии

Дарья Виролайнен стала 4-й в спринте на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

Бывшая спортсменка сборной России выступает за Финляндию с этого сезона.

Чемпионат Финляндии по летнему биатлону

Иматра

Спринт

Женщины

1. Суви Минккинен – 22.02,2 (1)

2. Эрика Янкя – 24,4 (3)

3. Кайса Керанен – 36,2 (1)

4. Дарья Виролайнен – 1.07,9 (3)

Мужчины

1. Отто Инвениус – 25.21,2 (2)

2. Теро Сеппяля – 28,7 (2)

3. Туомас Харьюла – 39,2 (1)