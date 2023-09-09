Бабиков о 3-м месте в пасьюте: «Не унывал после спринта, понимал, что здесь такая гора – сегодня одному чуть легче, а завтра совсем иначе»

Антон Бабиков оценил свой результат в пасьюте на Кубке Содружества в Сочи.

Сегодня российский биатлонист занял третье место в гонке.

«Сегодня всю гонку показывал хорошую скорость, как мне казалось. Просто была проделана хорошая работа, и не унывал после спринта, понимал, что такая гора здесь – сегодня одному может быть чуть легче, а завтра совсем иначе. Знал, что перед стартом у меня была хорошая скорость и сегодня просто получилось ее реализовать.

Делал массаж Поварницыну после финиша? В нашей команде мы привыкли друг другу помогать. Если надо сделать массаж, то не проблема. Просто тут бывают очень тяжелые дни, у него свело пресс. На финише он не начал даже бороться. Но ничего, думаю, сегодня отойдет и завтра будет уже во всеоружии.

Приезжайте все в Сочи на комплекс «Лаура» и попробуйте здесь побегать – вы узнаете каждый на себе, каково это. Просто очень-очень тяжело.

Останутся ли силы на масс-старт? Да, надеюсь», – сказал в эфире «Матч ТВ» чемпион мира 2017 года.