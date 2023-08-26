Летний биатлон. Чемпионат Италии. Виттоцци и Каппеллари выиграли пасьюты, Комола и Браунхофер – 2-е, Вирер не стартовала

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Лиза Виттоцци и Даниэле Каппеллари выиграли пасьюты на летнем чемпионате Италии.

Летний биатлон

Чемпионат Италии

Форни-Авольтри

Гонка преследования

Женщины

1. Лиза Виттоцци

2. Самуэла Комола

3. Ребекка Пасслер 

4. Беатриче Трабукки

Доротея Вирер не стартовала.

Мужчины

1. Даниэле Каппеллари 

2. Патрик Браунхофер 

3. Никола Романин 

4. Дидье Бьона 

5. Элиа Цени

6. Давид Цингерле 

ПРИМЕЧАНИЕ: полные результаты будут обновлены позднее.

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