Александр Пак: «Соревнования в этом сезоне пройдут на более высоком уровне в плане организации и трансляции»

В СБР заявили, что соревнования нового сезона пройдут на более высоком уровне.

«Прошлый сезон получился экспериментальным, определили слабые места в проведении соревнований. За это лето мы направили всем замечания и рекомендации. В начале сентябре мы поедем по комплексам и посмотрим, что исправлено.

Соревнования в этом сезоне пройдут на более высоком уровне в плане организации и трансляции», - сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.