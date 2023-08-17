Александр Пак: «Соревнования в этом сезоне пройдут на более высоком уровне в плане организации и трансляции»

Теги телевидение чемпионат России Союз биатлонистов России Кубок России Александр Пак Кубок Содружества Биатлон

В СБР заявили, что соревнования нового сезона пройдут на более высоком уровне.

 

«Прошлый сезон получился экспериментальным, определили слабые места в проведении соревнований. За это лето мы направили всем замечания и рекомендации. В начале сентябре мы поедем по комплексам и посмотрим, что исправлено.

Соревнования в этом сезоне пройдут на более высоком уровне в плане организации и трансляции», - сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

1 комментарий

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Адам Нинуху
это случайно не этого человека огрел стулом кокорин
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