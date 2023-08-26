Визенсартер о победе на летнем ЧМ: «Всегда думала, что суперспринт мне не очень подходит. Теперь этот формат нравится мне чуть больше»

Теги сборная Германии жен летний биатлон чемпионат мира по летнему биатлону Марион Визенсартер (Дайгентеш) суперспринт Биатлон

Немка Марион Визенсартер оценила победу в суперспринте на ЧМ по летнему биатлону.

Соревнования проходят в словацком Брезно-Осрблье. Мужской и женский суперспринты завершились накануне.

«Очень горжусь собой, так как всегда думала, что суперспринт мне не очень подходит. Но я выиграла, поэтому теперь этот формат нравится мне чуть больше. С каждым разом получаю все больше удовольствия!

Во время гонки я не думала о победе. Задумалась об этом только на последнем огневом рубеже, а до этого была сосредоточена на том, чтобы бежать быстро и не терять концентрацию.

На последней стрельбе уже рассчитывала победить, так как в большей степени люблю стрелять стоя. Когда услышала, что Томингас (эстонская биатлонистка, занявшая второе место – Sports.ru) допустила промах, то решила, что мне надо поторопиться», – рассказала Визенсартер.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Визенсартер выиграла суперспринт, Давидова – 8-я, Брурссон – 12-я, Джима – 16-я

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