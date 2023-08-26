Визенсартер о победе на летнем ЧМ: «Всегда думала, что суперспринт мне не очень подходит. Теперь этот формат нравится мне чуть больше»

Немка Марион Визенсартер оценила победу в суперспринте на ЧМ по летнему биатлону.

Соревнования проходят в словацком Брезно-Осрблье. Мужской и женский суперспринты завершились накануне.

«Очень горжусь собой, так как всегда думала, что суперспринт мне не очень подходит. Но я выиграла, поэтому теперь этот формат нравится мне чуть больше. С каждым разом получаю все больше удовольствия!

Во время гонки я не думала о победе. Задумалась об этом только на последнем огневом рубеже, а до этого была сосредоточена на том, чтобы бежать быстро и не терять концентрацию.

На последней стрельбе уже рассчитывала победить, так как в большей степени люблю стрелять стоя. Когда услышала, что Томингас (эстонская биатлонистка, занявшая второе место – Sports.ru) допустила промах, то решила, что мне надо поторопиться», – рассказала Визенсартер.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Визенсартер выиграла суперспринт, Давидова – 8-я, Брурссон – 12-я, Джима – 16-я