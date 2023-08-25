Максим Чудов: «Не скажу, что восхождение на Эльбрус далось тяжело. Устал, голову давило, но это норма при недостатке кислорода и высоте»

Экс-биатлонист Максим Чудов рассказал о восхождении на Эльбрус.

– Как родилась идея взойти на Эльбрус?

– Инициаторами стали Центральный совет общества «Динамо» и его председатель Анатолий Гулевский. Восхождение было приурочено к столетию динамовского движения. Мы собирались покорить самую высокую точку России и Европы еще в прошлом году, но тогда все закончилось неудачей – МЧС развернул нас из-за непогоды: шквалистого ветра, пурги, грозы и так далее. На этот раз приехали пораньше, провели 10-дневный сбор, подготовились, потренировали суставы.

– Сколько человек входило в состав группы?

– 13, все не старше 45 лет. Были и спортсмены, и руководители динамовских региональных обществ. Первую неделю ходили по Приэльбрусью, поднимались на высоты до 5100 метров. Затем переместились к подножью Эльбруса, куда проложены последние подъемники. Привыкали пару дней, потом стартовали. Вышли в ночь, с расчетом взойти на гору ранним утром. Гиды четко рассчитали время, в итоге до намеченной цели добралась вся группа. Рассвет встретили на Эльбрусе, удачно спустились на базу.

– Ночью покорять вершину легче, чем днем?

– Представьте, есть такая практика. Мы начали движение около половины первого, шли вереницей, никуда не спеша, освещали тропу фонарями. Никакого дискомфорта не испытывали.

– Маршрут выбрали попроще?

– Классический, от горнолыжного курорта. Натоптанная тропа, ей многие пользуются.

– Что сложнее – подниматься или спускаться? Учитывая редко задействованные группы мышц во втором случае.

– И то, и то непросто. На обратном пути идешь уже уставший, поэтому нужно тщательнее контролировать ноги, чтобы «кошки» не зацепились друг за друга, и ты не кувыркнулся под уклон. Предварительно нас обучили, как правильно падать и удерживаться, если не устоял на ногах, но до автоматизма это доведено только у профессионалов. Когда сорвешься, едва ли что-то вспомнишь, не имея достаточной практики. В тот момент будет не до «кошек» с ледорубом, так что лучше до падения дело не доводить.

В любом случае, у меня еще сохранилась какая-то мышечная память после спорта. Изредка бегаю, кручу велосипед, поэтому не скажу, что восхождение далось тяжело. Устал, понятно, голову давило, но это норма при недостатке кислорода и высоте. Состояние слегка полусонное, не все переносят, но в целом терпимо. 5642 метра не очень много по альпинистским меркам, на первый взгляд. Но если задуматься, высота почти самолетная. Со всеми сопутствующими, – сказал трехкратный чемпион мира.