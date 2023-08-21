Конаныхина о восхождении на Эльбрус: «Это лучший способ для перезагрузки. Ту ситуацию, которая произошла на Олимпиаде, я начала отпускать»

Анна Конаныхина рассказала, как на нее повлияло восхождение на Эльбрус.

«Это действительно лучший способ для перезагрузки. Идешь и думаешь, кто ты, зачем ты, какие у тебя планы на будущее, что нужно сделать, что нужно отпустить.

И окружение во всем этом сильно помогает, у меня голова по‑другому начала работать. Ту ситуацию, которая произошла на Олимпиаде (Конаныхина выбыла в квалификации – Sports.ru), я начала отпускать.

После этого восхождения я перестала так зажиматься, как это было в последние три года», – сказала чемпионка Европы по прыжкам в воду.

«Определенно, это отдых, моральная перезагрузка, если не брать конкретно день восхождения. На самом штурме приходится собирать всю волю, которая есть.

Это очень тяжело, карабкаешься на морально‑волевых. Но даже это, безусловно, работает на пользу, потому что это смена деятельности», – добавила чемпионка мира по синхронному плаванию .