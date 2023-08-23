Виролайнен о переходе в Финляндию: «Не ощущаю себя «предательницей». У меня появился еще один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать»

Теги Кубок мира по биатлону Кубок IBU сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен переходы Биатлон

Биатлонистка Виролайнен не ощущает себя предательницей после перехода в Финляндию.

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Дарье Виролайнен право представлять эту страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

«Здесь тоже есть отборочные соревнования на Кубок мира. Пройдут в середине ноября, скорее всего, в Контиолахти. Мне сначала надо поехать на Кубок IBU, так как я давно не выступала, а дальше видно будет.

Финансирование больше связано со спонсорами, но сейчас у меня их тут нет, потому что я пока не показала никакого результата здесь. Будет результат – будут и спонсоры. Пока своими силами пытаемся тянуть. Дальше надеюсь найти спонсора, или они сами меня найдут.

Я особенно не читаю соцсети, нет времени. В прошлом году тоже я не придавала этому значение. Не знаю, что там говорили, что я «предательница» и так далее... Я себя таковой не ощущаю. Переехала в Финляндию достаточно давно, я еще бегала за российскую команду тогда. Переехали в 2016 году. Дети учатся и в садик в Финляндии ходят.

Надеюсь, что люди с пониманием отнесутся. У меня появился еще один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать. Почему бы и нет?

Реакция соперников? Будем решать проблемы по мере их поступления. Зачем настраивать себя на негатив? Если он будет, буду абстрагироваться или объясняться и как‑то общаться.

У меня все родственники и родители в России. Внуки ездят к бабушке и дедушке, сестры в России. Мы хорошо общаемся. Обязательно буду посещать Россию», – сказала Виролайнен.

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3 комментария

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Голос Губерниева
Да было бы перед кем оправдываться.
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Марина Федоткина
Ответ Аморалинни
С такой фамилией предательством было выступать за Россию
Поучавствовать - может быть , но проявить себя - мало вероятно ! ...
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