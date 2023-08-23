Виролайнен о переходе в Финляндию: «Не ощущаю себя «предательницей». У меня появился еще один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать»

Биатлонистка Виролайнен не ощущает себя предательницей после перехода в Финляндию.

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил право представлять эту страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

«Здесь тоже есть отборочные соревнования на Кубок мира. Пройдут в середине ноября, скорее всего, в Контиолахти. Мне сначала надо поехать на , так как я давно не выступала, а дальше видно будет.

Финансирование больше связано со спонсорами, но сейчас у меня их тут нет, потому что я пока не показала никакого результата здесь. Будет результат – будут и спонсоры. Пока своими силами пытаемся тянуть. Дальше надеюсь найти спонсора, или они сами меня найдут.

Я особенно не читаю соцсети, нет времени. В прошлом году тоже я не придавала этому значение. Не знаю, что там говорили, что я «предательница» и так далее... Я себя таковой не ощущаю. Переехала в Финляндию достаточно давно, я еще бегала за российскую команду тогда. Переехали в 2016 году. Дети учатся и в садик в Финляндии ходят.

Надеюсь, что люди с пониманием отнесутся. У меня появился еще один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать. Почему бы и нет?

Реакция соперников? Будем решать проблемы по мере их поступления. Зачем настраивать себя на негатив? Если он будет, буду абстрагироваться или объясняться и как‑то общаться.

У меня все родственники и родители в России. Внуки ездят к бабушке и дедушке, сестры в России. Мы хорошо общаемся. Обязательно буду посещать Россию», – сказала Виролайнен.

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