Резцова о переходе Виролайнен в Финляндию: «Очень рада, что у Даши есть возможность выступать на международных стартах. Буду болеть за нее»
Кристина Резцова поддержала переход Дарьи Виролайнен в Финляндию.
Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять Финляндию с сезона-2023/24. Резцова – младшая сестра биатлонистки.
«Конечно, очень рада за Дашу, за то, что у нее есть возможность выступать на международных стартах.
Она много пропустила, поэтому, думаю, ей будет не так просто вернуться на топовый уровень в этом сезоне. Но в любом случае буду ее поддерживать и болеть за нее», – сказала Резцова.
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