Резцова о переходе Виролайнен в Финляндию: «Очень рада, что у Даши есть возможность выступать на международных стартах. Буду болеть за нее»

Теги сборная России жен сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Кристина Резцова Биатлон

Кристина Резцова поддержала переход Дарьи Виролайнен в Финляндию.

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять Финляндию с сезона-2023/24. Резцова – младшая сестра биатлонистки. 

«Конечно, очень рада за Дашу, за то, что у нее есть возможность выступать на международных стартах.

Она много пропустила, поэтому, думаю, ей будет не так просто вернуться на топовый уровень в этом сезоне. Но в любом случае буду ее поддерживать и болеть за нее», – сказала Резцова. 

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