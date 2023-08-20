Резцова о переходе Виролайнен в Финляндию: «Очень рада, что у Даши есть возможность выступать на международных стартах. Буду болеть за нее»

Кристина Резцова поддержала переход Дарьи Виролайнен в Финляндию.

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять Финляндию с сезона-2023/24. Резцова – младшая сестра биатлонистки.

«Конечно, очень рада за Дашу, за то, что у нее есть возможность выступать на международных стартах.

Она много пропустила, поэтому, думаю, ей будет не так просто вернуться на топовый уровень в этом сезоне. Но в любом случае буду ее поддерживать и болеть за нее», – сказала Резцова.

Дочь Анфисы Резцовой теперь гоняет за Финляндию – в России про нее забыли