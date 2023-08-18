Дмитрий Васильев: «Виролайнен уже сложно было отобраться в сборную России. А в Финляндии она продлит свою карьеру, правильно сделала, молодец»

Теги сборная России жен сборная Финляндии жен Дмитрий Васильев Дарья Виролайнен Биатлон

Дмитрий Васильев положительно оценил переход Дарьи Виролайнен в Финляндию.

«Спортсмен использует любую возможность выступать. Виролайнен уже сложно было отобраться в сборную России, а тут появилась возможность выступать за другую страну, это здорово.

Тем более у нее муж – этнический финн. Никакого противоречия я не вижу. Нет повода считать ее предательницей. Она поехала за своим мужем, этническим финном, все логично.

Плюс она уже вряд ли смогла бы выступать за сборную России, конкуренция у нас высокая. А в Финляндии она продлит свою спортивную карьеру, правильно сделала, молодец. В женской сборной Финляндии конкуренция значительно ниже, чем у нас», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Рус Киссенжер
интересно,а будет она, как предлагал Васильев, возвращать потраченные государством на неё деньги. или травить Виролайнен не поступала команда? и старина Тихонов ей только успехов желает. два стандарта отношений к спортсменам?
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