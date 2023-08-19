Зайцева о переходе Виройланен в Финляндию: «Правильный шаг. Это ее шанс последний попробовать, если не получится – придется уже завязывать»

Теги Ольга Зайцева сборная России жен сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Биатлон

Ольга Зайцева одобрила переход Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

– Как для спортсменки это, наверное, правильный шаг. Пусть попробует, если получится, потому что она уже давно не попадала в состав сборной России и у нее родился ребенок, ей будет тяжеловато у нас здесь.

Она считается, наверное, великовозрастной спортсменкой. У нее такие обстоятельства, она по-моему живет уже с мужем там, поэтому в ее случае это вариант попробовать. У нас у нее нет вариантов куда-то попасть, отобраться. Это ее шанс последний попробовать, если не получится – придется, наверное, уже завязывать, заканчивать со спортом.

Дарья не попадала в состав сборной России, сможет ли она перезапустить карьеру в Финляндии?

– Надеюсь, что да. Думаю, наши спортсмены сильные, она будет смотреться выше уровнем, чем финские спортсменки. Наша школа сильнее, у нее есть опыт и база, будет хорошо там смотреться, – рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

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2 комментария

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Рус Киссенжер
у Виролайнен - правильный шаг, все остальные - предатели. Зайцева в своем стиле. "как партия скажет".
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sergey2022
Не бежала, не стреляла - и о чудо что-то измениться))
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