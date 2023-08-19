Себастьян Самуэльссон: «Я очень много работал над скоростью стрельбы. Чувствую, что немного отстал в этом компоненте»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон намерен улучшить скорость стрельбы.

«Чувствую, что немного отстал в этом компоненте. Я очень много работал над скоростью стрельбы. Цель – сократить среднее время на три секунды и на лежке, и на стойке.

Сейчас у меня новая ложа винтовки. Да и само оружие по большей части новое», – рассказал олимпийский чемпион и чемпион мира.

19 августа на чемпионате Швеции по летнему биатлону пройдут короткие индивидуальные гонки.