Муж Виролайнен о разрешении выступать за Финляндию: «Позитивная новость для Дарьи. Есть возможность использовать еще один шанс»

Муж биатлонистки Дарьи Виролайнен рад, что жене разрешили выступать за Финляндию.

«Эта новость для нее позитивная: есть возможность продлить, возобновить спортивную карьеру, так сказать, использовать еще один шанс.

Но сами понимаете, что трое детей занимают много времени и сил, надеемся, у нее все получится», – сказал Роман Виролайнен.

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