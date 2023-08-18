Муж Виролайнен о разрешении выступать за Финляндию: «Позитивная новость для Дарьи. Есть возможность использовать еще один шанс»
Муж биатлонистки Дарьи Виролайнен рад, что жене разрешили выступать за Финляндию.
«Эта новость для нее позитивная: есть возможность продлить, возобновить спортивную карьеру, так сказать, использовать еще один шанс.
Но сами понимаете, что трое детей занимают много времени и сил, надеемся, у нее все получится», – сказал Роман Виролайнен.
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