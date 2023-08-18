Муж Виролайнен о разрешении выступать за Финляндию: «Позитивная новость для Дарьи. Есть возможность использовать еще один шанс»

Теги сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Роман Виролайнен Биатлон

Муж биатлонистки Дарьи Виролайнен рад, что жене разрешили выступать за Финляндию.

«Эта новость для нее позитивная: есть возможность продлить, возобновить спортивную карьеру, так сказать, использовать еще один шанс.

Но сами понимаете, что трое детей занимают много времени и сил, надеемся, у нее все получится», – сказал Роман Виролайнен.

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