Виктор Майгуров: «Башкиров полноценно участвует в планировании тренировочного процесса. Но за общий результат мы будем спрашивать с Каминского»

Виктор Майгуров рассказал о причинах объединения групп Каминского и Башкирова.

– Чем было продиктовано решение объединить мужскую сборную под руководством Юрия Каминского при том, что пять спортсменов все равно готовятся по другим планам?

– Мы заслушивали тренеров с их планами подготовки и тренировочными планами на методической комиссии биатлонистов России. После их отчетов и планов было принято решение объединить группы под единое методическое направление Юрия Каминского.

После этого отдельные спортсмены обсудили эти планы с личными тренерами и тренерами сборной, и кто-то решил готовиться самостоятельно, чему мы никак не препятствовали.

– Какова теперь в тренировочном процессе роль ? Он переходит в разряд тренера-помощника?

– Он также полноценно участвует в планировании тренировочного процесса. В большей степени он будет курировать тех спортсменов, с которыми он работал до этого, потому что их лучше знает.

В команде нет никакого разделения, что вы принадлежите Башкирову, а вы – Каминскому. Я был на сборе команды на Семинском перевале. Там отличная рабочая обстановка между спортсменами и тренерами, но за общий результат мы будем спрашивать с Юрия Михайловича, – сказал глава СБР.