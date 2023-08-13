Васильев о призыве главы Федерации биатлона Украины исключить Россию из международных спортивных союзов: «Обычная пиар-акция, за ней ничего не стоит»

Теги федерация биатлона Украины Владимир Брынзак Дмитрий Васильев Политика Иван Крулько Биатлон

Дмитрий Васильев назвал главу Федерации биатлона Украины балаболом .

Ранее Иван Крулько предложил исключить Россию и Беларусь из международных спортивных федераций.

«Сейчас балаболов такое количество, что даже теряешься в их фамилиях. Очень хорошо знаю Владимира Брынзака, который десятилетия возглавлял Федерацию биатлона Украины, а это кто такой, я даже не знаю.

Возможно, такими заявлениями он пытается сделать себе имя или выслужиться перед руководством в Киеве. Понятно, что это обычная пиар-акция, за ней ничего не стоит.

Россию полностью исключить из международного олимпийского движения невозможно. Конечно, сейчас нам очень сильно напакостили, но постепенно все будет вставать на свои места, и мне интересно, как будут вести себя все эти говоруны и болтуны, когда все встанет на свои места», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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JL JL
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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