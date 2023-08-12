City Biathlon Wiesbaden. Экхофф, Ульсбю-Ройселанн, Хинц и Херманн-Вик выступят в прощальной шоу-гонке

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На турнире в Висбадене пройдет шоу-гонка с завершившими карьеру биатлонистками.

13 августа на старт выйдут шесть спортсменок, ранее объявивших об уходе из спорта.

Отдельно на турнире также состоятся мужской и женский масс-старты.

Летний биатлон

City Biathlon Wiesbaden

Висбаден, Германия

Женщины

Прощальная шоу-гонка

Начало – 14:10 по московскому времени (13 августа).

Старт-лист

Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

Тириль Экхофф (Норвегия)

Дениз Херманн-Вик (Германия)

Ванесса Хинц (Германия)

Марен Хаммершмидт (Германия)

Каролин Хорхлер (Германия)

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