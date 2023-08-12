City Biathlon Wiesbaden. Экхофф, Ульсбю-Ройселанн, Хинц и Херманн-Вик выступят в прощальной шоу-гонке
На турнире в Висбадене пройдет шоу-гонка с завершившими карьеру биатлонистками.
13 августа на старт выйдут шесть спортсменок, ранее объявивших об уходе из спорта.
Отдельно на турнире также состоятся мужской и женский масс-старты.
Летний биатлон
Висбаден, Германия
Женщины
Прощальная шоу-гонка
Начало – 14:10 по московскому времени (13 августа).
Старт-лист
Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
Тириль Экхофф (Норвегия)
Дениз Херманн-Вик (Германия)
Ванесса Хинц (Германия)
Марен Хаммершмидт (Германия)
Каролин Хорхлер (Германия)
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