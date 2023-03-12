Кубок мира. Масс-старт. Коломбо была быстрейшей на лыжне, у Симон – лучшая скорострельность

Француженка Каролин Коломбо показала лучший лыжный ход в масс-старте на КМ в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд, Швеция

Масс-старт

Женщины

Лыжный ход

1. Каролин Коломбо (Франция) – 28.20,8

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 7,5

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 11,0

4. Жюлия Симон (Франция) – 12,9

5. Лу Жанмонно (Франция) – 15,9

6. Доротея Вирер (Италия) – 16,9

7-8. Хло Шевалье (Франция) – 20,9

7-8. Ханна Кебингер (Германия) – 20,9

9. Ханна Оберг (Швеция) – 21,0

10. Полона Клеменчич (Словения) – 23,8

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.29,8 (1)

2. Анна Вайдель (Германия) – 1.29,9 (1)

3. Линн Перссон (Швеция) – 1.34,4 (4)

4. Доротея Вирер (Италия) – 1.39,3 (0)

5. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.41,7 (4)

6. Ханна Оберг (Швеция) – 1.43,1 (2)...

16. Лу Жанмонно (Франция) – 1.49,7 (0)

Без промахов гонку прошли Вирер, Жанмонно и немка Ванесса Фойгт.