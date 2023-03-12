Кубок мира. Масс-старт. Коломбо была быстрейшей на лыжне, у Симон – лучшая скорострельность
Француженка Каролин Коломбо показала лучший лыжный ход в масс-старте на КМ в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2022/23
8-й этап
Эстерсунд, Швеция
Масс-старт
Женщины
Лыжный ход
1. Каролин Коломбо (Франция) – 28.20,8
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 7,5
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 11,0
4. Жюлия Симон (Франция) – 12,9
5. Лу Жанмонно (Франция) – 15,9
6. Доротея Вирер (Италия) – 16,9
7-8. Хло Шевалье (Франция) – 20,9
7-8. Ханна Кебингер (Германия) – 20,9
9. Ханна Оберг (Швеция) – 21,0
10. Полона Клеменчич (Словения) – 23,8
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.29,8 (1)
2. Анна Вайдель (Германия) – 1.29,9 (1)
3. Линн Перссон (Швеция) – 1.34,4 (4)
4. Доротея Вирер (Италия) – 1.39,3 (0)
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.41,7 (4)
6. Ханна Оберг (Швеция) – 1.43,1 (2)...
16. Лу Жанмонно (Франция) – 1.49,7 (0)
Без промахов гонку прошли Вирер, Жанмонно и немка Ванесса Фойгт.
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