Глазырина о завершении карьеры: «Не захотела в очередной раз возвращаться и кому‑то что‑то доказывать. Время ушло, надо давать дорогу молодым»

Теги сборная России жен Екатерина Глазырина Биатлон

Биатлонистка Екатерина Глазырина объяснила причины завершения карьеры.

Ранее о решении 36-летней спортсменки сообщил ее муж и личный тренер Антон Щурбинов.

– Завершаю свою карьеру. Мысли, чтобы продолжить, конечно, были. Готовилась, тренировалась, но не захотела в очередной раз возвращаться и кому‑то что‑то доказывать.

Но если бы я вернулась, то результаты были бы, у меня муж – тренер. Но, наверное, время уже ушло, надо давать дорогу молодым. И мотивация была не настолько высока, чтобы продолжать карьеру.

– Чем планируете заниматься дальше?

–Развиваем свое дело, но пока об этом рано говорить.

– Бизнес, не связанный с биатлоном?

– Да‑да, – ответила двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

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