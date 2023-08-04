Двукратный призер чемпионатов Европы Екатерина Глазырина завершила спортивную карьеру
Биатлонистка Екатерина Глазырина завершила спортивную карьеру.
Об этом сообщил ее муж и личный тренер Антон Щурбинов.
«Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру. Сейчас она занимается семьей, ребенком», – сказал Щурбинов.
Он отметил, что возможность заработать на внутрироссийских стартах не мотивирует Глазырину продолжать карьеру: «Мы выступали не ради призовых, они нас мало интересуют».
Глазырина – двукратный призер чемпионатов Европы (2010, 2011), чемпионка мира по летнему биатлону, участница Олимпийских игр в Сочи.
В 2018 году биатлонистка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года. Результаты ее выступлений с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017-го были аннулированы.
24 сентября 2020 года Глазырина вновь была отстранена от соревнований, а затем дисквалифицирована на год. Результаты, показанные ею в период с 19 сентября по 18 декабря 2013 года, были аннулированы.
А карьера? Ну очередной "середнячек" уровня КИБУ. Таких у нас за последнее десятилетие три десятка наберется. Для своего уровня выступала неплохо.
Чем она занималась 5 лет, если только сейчас она "завершила карьеру" ?
Зарплату получала в Минспорте ?