Двукратный призер чемпионатов Европы Екатерина Глазырина завершила спортивную карьеру

Биатлонистка Екатерина Глазырина завершила спортивную карьеру.

Об этом сообщил ее муж и личный тренер Антон Щурбинов.

«Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру. Сейчас она занимается семьей, ребенком», – сказал Щурбинов.

Он отметил, что возможность заработать на внутрироссийских стартах не мотивирует Глазырину продолжать карьеру: «Мы выступали не ради призовых, они нас мало интересуют».

Глазырина – двукратный призер чемпионатов Европы (2010, 2011), чемпионка мира по летнему биатлону, участница Олимпийских игр в Сочи.

В 2018 году биатлонистка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года. Результаты ее выступлений с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017-го были аннулированы.

24 сентября 2020 года Глазырина вновь была отстранена от соревнований, а затем дисквалифицирована на год. Результаты, показанные ею в период с 19 сентября по 18 декабря 2013 года, были аннулированы.