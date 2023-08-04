Двукратный призер чемпионатов Европы Екатерина Глазырина завершила спортивную карьеру

Теги сборная России жен Екатерина Глазырина Биатлон

Биатлонистка Екатерина Глазырина завершила спортивную карьеру.

Об этом сообщил ее муж и личный тренер Антон Щурбинов.

«Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру. Сейчас она занимается семьей, ребенком», – сказал Щурбинов. 

Он отметил, что возможность заработать на внутрироссийских стартах не мотивирует Глазырину продолжать карьеру: «Мы выступали не ради призовых, они нас мало интересуют». 

Глазырина – двукратный призер чемпионатов Европы (2010, 2011), чемпионка мира по летнему биатлону, участница Олимпийских игр в Сочи. 

В 2018 году биатлонистка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года. Результаты ее выступлений с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017-го были аннулированы.

24 сентября 2020 года Глазырина вновь была отстранена от соревнований, а затем дисквалифицирована на год. Результаты, показанные ею в период с 19 сентября по 18 декабря 2013 года, были аннулированы. 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Учитывая, что никакого доверия МОК, ВАДА, и многим другим спортивным федрам нет, то нарешать они могли что угодно. Так что критиковать Екатерину за "допинг" не буду.
А карьера? Ну очередной "середнячек" уровня КИБУ. Таких у нас за последнее десятилетие три десятка наберется. Для своего уровня выступала неплохо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так Глазырину как сняли с соревнований в 18-году, так ее больше нигде и не было ....
Чем она занималась 5 лет, если только сейчас она "завершила карьеру" ?
Зарплату получала в Минспорте ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Gondeira
Учитывая, что никакого доверия МОК, ВАДА, и многим другим спортивным федрам нет, то нарешать они могли что угодно. Так что критиковать Екатерину за "допинг" не буду. А карьера? Ну очередной "середнячек" уровня КИБУ. Таких у нас за последнее десятилетие три десятка наберется. Для своего уровня выступала неплохо.
Ну какие три десятка таких? Ну просто по достижениям на КМ всех россиянок её поколения и моложе, можно сказать, что Глазырина в своё время была высокого уровня для СБР. Могу назвать из более успешных - Вилухину, Подчуфарову, Акимову и всё! Назовите остальных 27 пож-ста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Gondeira
Учитывая, что никакого доверия МОК, ВАДА, и многим другим спортивным федрам нет, то нарешать они могли что угодно. Так что критиковать Екатерину за "допинг" не буду. А карьера? Ну очередной "середнячек" уровня КИБУ. Таких у нас за последнее десятилетие три десятка наберется. Для своего уровня выступала неплохо.
ну, нынешнее положение рос.спорта на долго, так что кто там уровень км, кто кибу, кто кр, уже как-то плевать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий