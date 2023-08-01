Плицев о переходе в сборную Северной Македонии: «Я подавал документы, но в итоге мне сказали, что ничего не получается»

Теги сборная России Максим Максимов переходы сборная Северной Македонии Виктор Плицев Биатлон

Биатлонист Виктор Плицев рассказал о несостоявшемся переходе в сборную Северной Македонии.

О переходе россиянина сообщалось в ноябре 2022 года.

Сегодня личный тренер Плицева Максим Максимов рассказал, что в новом сезоне спортсмен будет представлять Ямало‑Ненецкий автономный округ. Ранее он выступал за Удмуртию.

– Да, буду представлять ЯНАО и выступать в России. Проблем с переходом в этот регион никаких не возникло, потому что с Удмуртией у нас хорошие отношения, никто не стал препятствовать.

– Расскажите о тренировках на Семинском в июле. Работали там за счет региона?

– Да, тренировался там в июле за счет региона. Работал с Максимом Геннадьевичем, я в ЯНАО пошел именно к нему, он мой личный тренер. На Семинский поехал именно с Максимом Геннадьевичем.

– Могли бы рассказать, почему не получился переезд в Северную Македонию?

– Я подавал документы, но в итоге мне сказали, что ничего не получается.

– Не смогли получить гражданство?

– Да. После того, как получил отказ, принял решение выступать здесь, – сказал Плицев.

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1 комментарий

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Viks
Даже Северная Македония не даёт своего гражданства за короткий срок, не разбрасывается паспортами...
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