Плицев о переходе в сборную Северной Македонии: «Я подавал документы, но в итоге мне сказали, что ничего не получается»
Биатлонист Виктор Плицев рассказал о несостоявшемся переходе в сборную Северной Македонии.
О переходе россиянина сообщалось в ноябре 2022 года.
Сегодня личный тренер Плицева Максим Максимов рассказал, что в новом сезоне спортсмен будет представлять Ямало‑Ненецкий автономный округ. Ранее он выступал за Удмуртию.
– Да, буду представлять ЯНАО и выступать в России. Проблем с переходом в этот регион никаких не возникло, потому что с Удмуртией у нас хорошие отношения, никто не стал препятствовать.
– Расскажите о тренировках на Семинском в июле. Работали там за счет региона?
– Да, тренировался там в июле за счет региона. Работал с Максимом Геннадьевичем, я в ЯНАО пошел именно к нему, он мой личный тренер. На Семинский поехал именно с Максимом Геннадьевичем.
– Могли бы рассказать, почему не получился переезд в Северную Македонию?
– Я подавал документы, но в итоге мне сказали, что ничего не получается.
– Не смогли получить гражданство?
– Да. После того, как получил отказ, принял решение выступать здесь, – сказал Плицев.
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