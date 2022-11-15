Российский биатлонист Виктор Плицев перешел в сборную Северной Македонии (Metaratings)

Российский биатлонист Виктор Плицев перешел в сборную Северной Македонии и сможет представлять эту страну в предстоящем сезоне, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, спортсмен начнет выступления с этапов Кубка IBU.

Плицеву 27 лет. На его счету золотые медали чемпионатов мира среди юношей и юниоров в эстафетах. Спортсмен выступал за команду Удмуртии и неоднократно побеждал на этапах Кубка России.

Последний международный старт Плицева состоялся в 2016 году.